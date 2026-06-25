Thông tin MC Thi Khả Oánh qua đời sau thời gian ngắn phát hiện và điều trị ung thư khiến nhiều người xót xa. Sinh thời, cô giữ năng lượng tích cực, luôn kêu gọi mọi người phải sống lạc quan.

MC Thi Khả Oánh dang dở ước nguyện lấy bằng thạc sĩ.

Ông Travis Kong - đại diện Đại học Hong Kong vừa đăng tải bài viết bày tỏ tiếc thương với nữ MC. Ông tiết lộ Thi Khả Oánh không lâu trước khi phát hiện bạo bệnh đã đăng ký học chương trình cao học.

Khi Khả Oánh phát hiện bệnh, phía nhà trường luôn nỗ lực hỗ trợ cô trong quá trình học tập cũng như các thủ tục gia hạn thời gian học trên tinh thần đặt sức khỏe của MC lên hàng đầu.

"Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, Khả Oánh vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ và sự kiên cường đáng ngưỡng mộ. Sự hiện diện của cô sẽ mãi là điều khiến chúng tôi vô cùng thương nhớ", ông phát biểu.

Travis Kong cho rằng Thi Khả Oánh là minh chứng tuyệt vời cho tinh thần hiếu học. Nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực của cô đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Nhiều giảng viên, sinh viên của trường cũng đăng tải nhiều bài viết chia buồn, cầu nguyện cô ra đi thanh thản. "Xin dành 1 phút tưởng nhớ Khả Oánh và ánh sáng tích cực mà cô đã mang đến cho lớp học cũng như cộng đồng của chúng ta", trích tưởng niệm.

Thi Khả Oánh qua đời vì ung thư.

Thi Khả Oánh mắc bệnh ung thư buồng trứng, đã di căn sang các bộ phận khác. Từ tháng 4, cô trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung và hóa trị. Các bác sĩ đánh giá thể trạng Khả Oánh quá yếu để tiến hành hóa trị. Họ thay đổi phương pháp điều trị, tập trung vào việc giảm đau trước mắt. Dù vậy, chỉ sau hơn 1 tuần, bệnh tình nữ MC trở nặng và qua đời.

Thi Khả Oánh sinh năm 1997, thông thạo 4 ngoại ngữ, nổi bật với phong cách dẫn dắt gần gũi, chuyên nghiệp. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô được giao dẫn các sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu