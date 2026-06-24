Theo Sina, MC Thi Khả Oánh qua đời ở tuổi 29 gây xôn xao làng giải trí Hong Kong. Chỉ 4 ngày trước khi qua đời, nữ MC vẫn còn tương tác với fan trên mạng xã hội. Một khán giả mắc ung thư giai đoạn 4 đã gợi ý nữ MC nên ăn ít để giảm tác dụng phụ của hóa trị.

Đáp lại, Thi Khả Oánh cho biết chưa ăn được bữa nào trọn vẹn từ ngày 11/ 5. Sau phẫu thuật, cô liên tục nôn ói, không đáp ứng được thuốc.

MC Thi Khả Oánh lạc quan tới phút cuối đời.

Thi Khả Oánh cũng thẳng thắn thừa nhận đối mặt với áp lực tài chính trong suốt quá trình điều trị. Trước lời đề nghị giới thiệu đến 1 bác sĩ đầu ngành ung bướu, cô chia sẻ ngắn gọn: “Vấn đề của tôi là tiền bạc”.

Một số khán giả kêu gọi giúp đỡ, gây quỹ hỗ trợ Thi Khả Oánh tiếp tục điều trị, nữ MC bày tỏ cảm ơn.

Sự ra đi của Thi Khả Oánh chỉ trong vài ngày khiến người thân, bạn bè sốc và bàng hoàng. Trong đó, bạn trai của nữ MC rất suy sụp. Bạn trai của nữ MC năm nay 35 tuổi, là một ca, nhạc sĩ và nghệ sĩ guitar. Họ quen gần 4 năm, luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Bạn trai Thi Khả Oánh đồng hành cùng cô suốt 4 năm qua.

Tài khoản Instagram của anh thường xuyên đăng tải ảnh và video của cả 2, với những video du lịch hay vlog cuộc sống. Thời điểm Thi Khả Oánh được chẩn đoán mắc ung thư, anh luôn bên cạnh chăm sóc, là điểm tựa cho bạn gái.

Sau khi người yêu qua đời, anh đăng tải dòng chia sẻ ngắn: "Anh sẽ luôn nhớ về con người sôi nổi của em".

Hồi tháng 5, Thi Khả Oánh tiết lộ được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, khối u to 17cm đã di căn vào ruột. Cô đã trải qua cuộc đại phẫu để cắt bỏ toàn bộ tử cung. Tuy nhiên, quá trình hồi phục sau phẫu thuật của MC không được thuận lợi, khiến cơ thể dần suy kiệt.

Dù đau đớn bệnh tật, Khả Oánh vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô quyết định đăng ký hiến tạng với hy vọng đóng góp cho xã hội.

Thi Khả Oánh sinh năm 1997, thông thạo 4 ngoại ngữ, nổi bật với phong cách dẫn dắt gần gũi, chuyên nghiệp. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô được giao dẫn các sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Vlog du lịch của Thi Khả Oánh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu