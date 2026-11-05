Nguyễn Xuân Dũng, Top 6 Sao Mai 2026 hiện là một người lính mang hàm Đại úy thuộc Đoàn Văn công Quân khu 7. Anh nhận nhiều lời khen của PGS.TS Tân Nhàn và ca sĩ Trọng Tấn.

Giành tấm vé vào Top 6 Sao Mai 2026, Nguyễn Xuân Dũng khẳng định màu sắc âm nhạc riêng biệt với chất giọng nội lực và giàu cảm xúc. Ít ai biết rằng, đằng sau những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu là bản lĩnh kiên cường của một người lính mang hàm Đại úy thuộc Đoàn Văn công Quân khu 7.

Trình diễn ca khúc Đàn chim Việt tại Liveshow 5 Sao Mai 2026, Nguyễn Xuân Dũng gây ấn tượng với chất giọng nội lực và tinh thần hào sảng. Nam thí sinh đã nhận lời khen từ ban giám khảo: ca sĩ Trọng Tấn ghi nhận giọng hát đẹp cùng khả năng xử lý bản phối chắc nhịp, còn PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn khen ngợi cách đẩy cao trào đầy cảm xúc ở nửa sau, giúp anh khoe trọn thế mạnh ở những nốt cao sáng giá.

Nguyễn Xuân Dũng tại Sao Mai 2026.

Xuất thân quân nhân và cái duyên với âm nhạc

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều mang màu áo lính, Nguyễn Xuân Dũng sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật thông qua những hoạt động biểu diễn của gia đình. Từ những ngày thơ ấu theo bố mẹ đến các đơn vị biểu diễn phục vụ bộ đội đến khi trở thành Đại úy công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, tình yêu âm nhạc và nếp sống quân đội đã góp phần định hình tính cách, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Xuân Dũng cho biết cả bố và mẹ anh đều từng là học viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, theo học văn nghệ quần chúng. Bởi vậy, âm nhạc đã hiện diện trong cuộc sống của anh từ rất sớm. Nếu bố là người dạy anh chơi đàn thì mẹ cũng thường xuyên tập hát, tạo nên môi trường nghệ thuật gần gũi ngay trong gia đình.

Nguyễn Xuân Dũng trưởng thành trong gia đình có bố mẹ đều công tác trong môi trường quân đội và có niềm đam mê nghệ thuật.

Bên cạnh tình yêu âm nhạc, bố mẹ cũng rèn cho Xuân Dũng tính kỷ luật và nề nếp trong sinh hoạt. Từ nhỏ, anh đã quen với tiếng kẻng của đơn vị gần nhà, biết tự sắp xếp chăn gối, giữ quần áo gọn gàng và phụ giúp bố mẹ những công việc trong gia đình từ khi học lớp 3. Những thói quen ấy dần trở thành một phần trong tính cách của nam ca sĩ.

Dù lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Xuân Dũng lại được bố mẹ định hướng theo nghề giáo thay vì trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 2016, trước khi theo học thanh nhạc chuyên nghiệp tại Trường Nghệ thuật Quân đội, anh đã có 1 năm học sư phạm âm nhạc. Tuy nhiên, tình yêu ca hát đưa nam ca sĩ đến với lựa chọn khác.

Hiện đảm nhiệm vai trò Đại úy tại Đoàn Văn công Quân khu 7, Xuân Dũng cho rằng trách nhiệm của người lính và niềm đam mê nghệ thuật không phải hai con đường đối lập. Anh chia sẻ, khi khoác lên mình màu xanh áo lính, bản thân luôn ý thức phải giữ gìn hình ảnh người quân nhân bằng tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong công việc. Với nam ca sĩ, việc được đứng trên sân khấu biểu diễn cũng là một cách để cống hiến sức trẻ, góp phần phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội và khán giả.

Nam ca sĩ hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7 với quân hàm Đại úy.

Xuân Dũng chưa bao giờ phải lựa chọn giữa trách nhiệm quân nhân và đam mê nghệ thuật, bởi 2 vai trò luôn song hành trong cuộc sống. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Văn công Quân khu 7, đặc biệt là Đại tá, NSƯT Nguyễn Xuân Hùng. Đây là điểm tựa giúp anh có thêm cơ hội rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều sân khấu lớn nhỏ và tự tin tham gia Sao Mai 2026.

Sự cố trước thềm Sao Mai 2026 và hành trình định hình cá tính âm nhạc

Dù không để lộ dấu hiệu bất thường trong những lần xuất hiện trên sân khấu, Nguyễn Xuân Dũng thực tế đã phải đối mặt với một sự cố sức khỏe ngay trước thềm Sao Mai 2026. Chỉ khoảng 10 ngày trước khi cuộc thi diễn ra, anh gặp chấn thương cổ tay trong sinh hoạt và phải phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

Sự cố bất ngờ khiến nam thí sinh không khỏi lo lắng song anh nỗ lực giữ tinh thần lạc quan để người thân không bị ảnh hưởng. Sự kiên cường của một người lính đã giúp Xuân Dũng vững vàng vượt qua thử thách. Đến nay, dù đã ghi tên mình vào Top 6 Sao Mai 2026, anh vẫn phải đeo băng cố định cổ tay hằng ngày và chỉ tạm tháo ra trong những khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu.

Dù gặp chấn thương cổ tay trước thềm cuộc thi, Xuân Dũng vẫn nỗ lực hoàn thành các phần trình diễn tại Sao Mai 2026.

Với Sao Mai 2026, Xuân Dũng đã đọc rất nhiều những ý kiến khác nhau, từ những lời khen ngợi cho đến các ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nam ca sĩ chọn cách đón nhận mọi thứ bằng sự cầu thị: "Dũng luôn lĩnh hội tất cả sự góp ý mang tính xây dựng, yêu thương để giúp mình tốt lên từng ngày".

Đặc biệt, việc được khán giả và giới chuyên môn đặt lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ đi trước, đặc biệt là NSND Tấn Minh, khiến giọng ca trẻ cảm thấy vô cùng vinh dự. Với anh, NSND Tấn Minh là một tượng đài với chất nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, bay bổng và đầy lãng mạn.

Nam thí sinh cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng về chuyện học thanh nhạc và định hình phong cách. Theo anh, mỗi người làm nghệ thuật chuyên nghiệp đều có một cá tính riêng. Việc yêu thích và muốn học hỏi cách hát của một ai đó xuất phát từ mong muốn lan tỏa năng lượng cảm xúc trọn vẹn chứ hoàn toàn không thể có chuyện bắt chước máy móc nếu bên trong bản thân không có sự rung cảm thực sự với ca khúc.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Xuân Dũng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến người thầy đã truyền cảm hứng và dìu dắt mình - NSƯT Vũ Thắng Lợi. Dù tự nhận bản thân chưa thực sự chín muồi và chỉn chu được như thầy nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực học hỏi không ngừng và anh luôn thấy mình may mắn vì được thầy nắn chỉnh từ những bước đi đầu tiên.

Nỗ lực khẳng định bản thân trên hành trình Sao Mai 2026

Gác lại chuyện tình cảm để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, Xuân Dũng quan niệm tình yêu vốn là duyên số và sẽ đến vào đúng thời điểm. Ở độ tuổi không còn quá trẻ, anh chọn dồn tâm sức để tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho chặng đường mình đang đi. Trong đó, việc góp mặt tại Sao Mai 2026 được xem là một dấu mốc đáng nhớ, làm rạng rỡ thêm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Bàn về chuyện tình duyên, nam ca sĩ hài hước chia sẻ người đàn ông nên là người chủ động tìm kiếm một nửa của mình. Anh quan niệm tình yêu không cần tính toán, cứ chân thành và trao đi trọn vẹn, ắt sẽ tìm được người thương mình thật lòng.

Nguyễn Xuân Dũng từng giành Huy chương Bạc Hội diễn Chuyên nghiệp toàn quốc.

Từng gặt hái không ít dấu ấn như Huy chương Bạc Hội diễn Chuyên nghiệp toàn quốc, giải thưởng tại Cuộc thi Thính phòng toàn quốc và Hội diễn Chuyên nghiệp toàn quân, Nguyễn Xuân Dũng vẫn giữ cho mình một tâm thế khiêm nhường. Thừa nhận chưa thực sự thỏa mãn với các phần thi vừa qua, anh chọn cách nhìn vào những áp lực sân khấu để làm động lực trau dồi, kiên trì gọt giũa chuyên môn từng ngày.

Bước vào Liveshow 6 sẽ diễn ra trực tiếp tại VTV tối 8/11 tới, nam ca sĩ kỳ vọng mang đến một Xuân Dũng trưởng thành, đĩnh đạc và tự tin hơn bao giờ hết. Sự ủng hộ của khán giả chính là điểm tựa lớn nhất để anh tiếp tục bứt phá và khẳng định dấu ấn riêng trên hành trình Sao Mai 2026.

Màn trình diễn “Đàn chim Việt” của Nguyễn Xuân Dũng:

Bài, clip: Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: NVCC