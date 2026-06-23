Theo đó, mỗi cán bộ nhân viên LPBank được ngân hàng chuyển khoản số tiền 680.000 đồng. Khoản chi này được chuyển khoản vào trưa 23/6, ngay sau khi ngân hàng công bố thông tin ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, trở thành cổ đông của ngân hàng.

Con số 680.000 đồng là màn “ra mắt” của tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á.

Với khoảng 10.000 cán bộ nhân viên, tổng số tiền LPBank chi cho chương trình này ước tính 6,8 tỷ đồng.

Nhân viên LPBank nhận khoản tiền 680.000 đồng/người với nội dung "Chào mừng đại cổ đông mới".

Trước đó, LPBank công bố thông tin ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đã trở thành cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của ngân hàng kể từ ngày 23/6/2026.

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank là 4,894%, tương đương 146.200.000 cổ phần.

Ngoài cổ đông cá nhân Phạm Nhật Vượng, VNPost đang là cổ đông tổ chức lớn nhất tại LPBank với tỷ lệ nắm giữ 6,537% vốn điều lệ của LPBank. Tỷ lệ này tương đương 195.286.044 cổ phần của ngân hàng.

Sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông của LPBank, cổ phiếu LPB ngay lập tức tăng hết biên độ. Phiên 23/6, cổ phiếu LPB tăng 3.400 đồng lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của LPB.

Với mức giá trên, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại LPBank trị giá khoảng 7.700 tỷ đồng.

Theo cập nhật của Forbes ngày 22/6, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ước tính 33,9 tỷ USD, đứng thứ 93 trong danh sách tỷ phú thế giới.