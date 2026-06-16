Dự án được triển khai với mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với thiên nhiên Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị tự nhiên quý giá của đất nước.

Khác với những bộ phim tài liệu đã qua biên tập, Vietnam Wild Live mang đến trải nghiệm theo dõi trực tiếp các câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên. Hệ thống camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh được lắp đặt tại nhiều địa điểm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ... để ghi lại liên tục các hoạt động của động vật hoang dã.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà - người đã chỉ đạo sản xuất 3 tập VTV đặc biệt về bẫy hợp đồng kỳ nghỉ đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: BTC

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo VTV, đây là lần đầu tiên VTV thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã, sau nhiều năm sản xuất các chương trình trực tiếp về thời sự, thể thao và các sự kiện lớn.

"Chúng tôi mong muốn đưa thiên nhiên đến gần hơn với công chúng, giúp khán giả được ngắm nhìn, tìm hiểu vẻ đẹp của hệ sinh thái Việt Nam, từ đó bồi đắp tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường", nhà báo Thu Hà chia sẻ.

Trong các phiên phát sóng trực tiếp, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn hành trình sinh tồn của nhiều loài động vật, từ những quả trứng chờ ngày nở đến các khoảnh khắc non trẻ đầu đời. Những diễn biến bất ngờ như rùa con chui khỏi tổ, chim non tập bay hay sự xuất hiện của các loài chim săn mồi đều có thể diễn ra ngay trước mắt người xem.

NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo VTV đánh giá, dự án mở ra cách tiếp cận mới với thiên nhiên cho khán giả Việt Nam. Theo ông, thay vì theo dõi những thước phim đã được cắt dựng, người xem có cơ hội chứng kiến trực tiếp sự vận hành nguyên sơ của tự nhiên.

Để chuẩn bị cho chương trình, từ năm 2025, ê-kíp sản xuất đã dành hơn 1 tháng khảo sát thực địa tại Côn Đảo, đánh giá điều kiện kỹ thuật, tín hiệu truyền dẫn và lựa chọn các vị trí phù hợp để lắp đặt hệ thống ghi hình.

Tham gia đồng hành cùng chương trình có nhiều nhà báo, chuyên gia và nhiếp ảnh gia am hiểu về Côn Đảo như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, nhiếp ảnh gia Võ Rin, Thùy Linh cùng các chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ. Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện với lực lượng kiểm lâm, giúp khán giả hiểu hơn về công tác bảo tồn và gìn giữ hệ sinh thái nơi đây.

Vietnam Wild Live sẽ được phát sóng trực tiếp từ 12h30-14h30 hàng ngày, từ ngày 25-30/6 trên nền tảng VTVGo và các nền tảng số của VTV.