Trong Phía bên kia thành phố tập 13 lên sóng tối nay, 16/6, sau thời gian học nhóm cùng Khuê (Thái Vũ) và Lan (Tú Quyên), Cương (Võ Hoài Vũ) đã học khá hơn hẳn. Trong giờ toán, lần đầu tiên Cương đã chủ động giơ tay xin thầy lên bảng làm bài nhưng không ngờ Thái cũng muốn lên bảng để thi đua cùng Cương. Cả hai cùng thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của thầy giáo và các bạn trong lớp.

Trong khi đó, Cương và Thái tiếp tục xích mích với nhau dẫn đến việc Cương đụng tay chân với Thái sau khi nhận tin nhắn thách đấu. Yến dường như đã biết trước sự việc nên âm thầm ghi lại toàn bộ sự việc và đăng tải đoạn clip lên trang mạng xã hội của trường. Cương đánh Thái và bị thầy bắt gặp nên phải lên gặp ban giám hiệu.

Ở diễn biến khác, tình cờ mẹ của Lan (Thuỳ Dương) có buổi lên lớp của con gái với tư cách chuyên gia đúng hôm xảy ra sự việc. Dịp này Yến chớp lấy cơ hội để kể chuyện Lan học chung nhóm với Cương. Mẹ của Lan sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện con gái giấu mình lâu nay? Cương rơi vào bẫy của Yến? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 13 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.