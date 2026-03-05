Ngày 5/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền từ Km10+200 đến Km10+550 trên tuyến ĐT753 (qua xã Tân Lợi), nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn cho người dân.

Đoạn đường qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai đang được thi công hạ cốt nền đường. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) thực hiện thủ tục thu hồi đất theo kiến nghị của UBND xã Tân Lợi, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở Xây dựng được giao phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương; khẩn trương hướng dẫn xã Tân Lợi triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của người dân tại khu vực dự án.

Một nhà dân chênh vênh bên mép vách đất. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, Ban QLDA cùng chính quyền địa phương đã làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng do việc hạ cốt nền. Người dân phản ánh việc thi công khiến độ chênh giữa nền đường và nhà dân quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại hằng ngày; đồng thời lo ngại nguy cơ mất an toàn về người và tài sản, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Các hộ dân đề nghị được bố trí di dời tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện tuyến đường và sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ. Người dân cũng kiến nghị chỉ thực hiện hạ cốt nền phần diện tích còn lại sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Hai bên đường dẫn vào nhà dân là vách đất dựng đứng. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi tiếp thu ý kiến, các đơn vị thống nhất đề xuất hỗ trợ tiền thuê chỗ ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, với mức 6 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng (tương đương 36 triệu đồng).

Với phương án này, các hộ dân đã đồng thuận và cam kết di dời tài sản trong vòng một ngày kể từ khi nhận kinh phí.

UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công, không để xảy ra thiệt hại đối với phần tài sản còn lại của người dân.

Cơ quan chức năng làm thủ tục hỗ trợ tiền cho người dân di dời tài sản, thuê chỗ ở tạm. Ảnh: A.X

Cùng ngày, Ban QLDA phối hợp các đơn vị liên quan và UBND xã Tân Lợi tiến hành ghi nhận, đo đạc, kiểm kê hiện trạng nhà cửa bị ảnh hưởng, làm cơ sở phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà. Cơ quan chức năng ghi nhận phần móng cấp phối đá dăm rộng 12-14m đã được thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, tại vị trí này có 8 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp với độ chênh giữa nền đường và nhà dân lên tới 5-10m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.