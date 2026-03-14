Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận của ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi kiểm tra việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đoạn Km10+200 đến Km10+550 (xã Tân Lợi).

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế và quá trình thi công dự án để làm rõ nguyên nhân các tồn tại phát sinh trên đoạn đường này.

Các cơ quan chức năng phải lưu ý các thủ tục môi trường của dự án theo quy định của pháp luật. Sau khi tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để trình Tỉnh ủy.

Đồng thời, Sở Xây dựng phải rà soát quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, các bước thiết kế; kiểm tra toàn bộ hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Nếu phát hiện vi phạm trong quá trình thi công, sở phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền, tránh lặp lại tình trạng tương tự.

Việc thi công hạ nền đường khiến nhà dân rơi vào tình trạng chênh vênh. Ảnh: Hoàng Anh

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra việc thu hồi khoáng sản phát sinh từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở và đất nông nghiệp, đồng thời ban hành hướng dẫn chi tiết để các địa phương triển khai đúng quy định.

Đối với các nội dung liên quan đến bãi thải và khối lượng đất đào của dự án, sở này phải khẩn trương rà soát, thống kê chính xác, đánh giá sự phù hợp với quy định pháp luật và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.

Hình ảnh cho thấy nền đường đã được hạ thấp rất nhiều. Ảnh: Hoàng Anh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA, chủ đầu tư dự án ĐT753) được yêu cầu khẩn trương xử lý các vấn đề kỹ thuật tại đoạn đường trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh nguy cơ sạt lở. Nếu để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban QLDA phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp xin lỗi 8 hộ dân bị ảnh hưởng và công khai các hạn chế trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, Ban QLDA phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát dự án để xảy ra các vi phạm, tồn tại nêu trên.