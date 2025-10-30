Tại phố Khâm Thiên, một căn nhà đang được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 143 triệu đồng/m2. Diện tích đất chỉ khoảng 7m2 nhưng có tới 5 tầng, tận dụng tối đa diện tích sàn để bố trí công năng. Tầng 1 gồm khu bếp, nhà vệ sinh và kho nhỏ, tầng 2 là phòng khách, tầng 3 là phòng ngủ. Các tầng trên được thiết kế thêm không gian phụ.

Tuy nhiên, để vào được ngôi nhà này, người mua phải đi sâu trong ngõ nhỏ chỉ đủ cho một xe máy di chuyển, qua nhiều ngóc ngách tối. Do bị bao quanh bởi các nhà cao tầng, căn nhà quanh năm gần như không đón được ánh sáng tự nhiên.

Theo người rao bán, dù có hạn chế về diện tích và ánh sáng, căn nhà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản và có lợi thế là cách khu ngõ chính sầm uất chỉ vài chục mét.

Tại ngõ Chợ Khâm Thiên, một căn nhà khác có diện tích 15m2 đang được rao bán với giá 1,7 tỷ đồng. Cũng như căn nhà trên, khách hàng phải đi qua nhiều ngóc ngách tối tăm. Quanh năm không có ánh sáng mặt trời, không gian sống ở đây mang cảm giác ẩm thấp và chật chội. Theo một số người môi giới, đây là dạng nhà “đánh đổi không gian lấy vị trí”, phù hợp với những ai muốn sở hữu nhà ở trung tâm và chấp nhận điều kiện sống hạn chế.

Nhiều căn nhà trong ngõ tối có mức giá hơn 100 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa: D.A

Ngoài ra, tại khu vực Đống Đa còn có những căn hộ tập thể cũ được rao bán ở mức giá hơn 2 tỷ đồng. Một căn trong số đó có diện tích đất 17m2, song nhờ thiết kế thêm gác xép nên diện tích sử dụng thực tế đạt khoảng 40m2.

Căn hộ nằm giữa dãy nhà san sát, tạo cảm giác bí bách. Gác xép tầng 2 có trần thấp, người lớn phải cúi người khi di chuyển. Dù đã được cải tạo để tận dụng tối đa không gian, nhưng việc sinh hoạt trong môi trường chật hẹp và thiếu sáng khiến nhiều khách đến xem phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Theo nhận định của các môi giới bất động sản tại Đống Đa, những căn nhà nhỏ, sâu trong ngõ như trên vẫn có người hỏi mua, song tỷ lệ giao dịch thành công không cao. Phần lớn khách hàng đến xem đều e ngại điều kiện sống và khả năng cải tạo.

Giá cao ngất ngưởng

Khu vực phố Khâm Thiên là một trong những nơi có mật độ dân cư cao và hệ thống ngõ ngách dày đặc nhất nội đô. Nhiều con ngõ tại Khâm Thiên hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một xe máy đi qua, hai bên là những bức tường cao chắn kín ánh sáng. Vào ban ngày, nhiều đoạn ngõ vẫn tối như chiều muộn, ánh đèn điện gần như phải bật suốt cả ngày.

Do nằm ở vị trí trung tâm, giá đất tại đây luôn ở mức cao. Theo khảo sát thị trường, giá nhà đất mặt phố Khâm Thiên khoảng 500 triệu đồng/m2, thậm chí có nơi vượt con số này do nằm trên tuyến đường kinh doanh sầm uất, có vỉa hè và lưu lượng người qua lại lớn.

Trong khi đó, các căn nhà nằm ở ngõ rộng, nơi xe ba gác hoặc ô tô nhỏ có thể đi vào, thường có giá từ 150 đến 300 triệu đồng/m2. Các căn trong ngách nhỏ, chỉ xe máy vào được, thường có giá thấp hơn, phổ biến từ 150 đến 200 triệu đồng/m2.

Theo chia sẻ của anh Linh, một môi giới bất động sản hoạt động lâu năm tại khu vực, lượng khách quan tâm đến nhà đất ở Khâm Thiên những năm gần đây không cao. Anh Linh cho biết, Khâm Thiên là khu phố cũ, ngõ ngách nhiều và chật, nhà thường thiếu sáng, lại khó tìm chỗ gửi xe nên người mua mới ít khi chọn.

Phần lớn giao dịch hiện nay chủ yếu đến từ người dân sinh sống lâu năm trong khu vực, có nhu cầu đổi nhà hoặc mua cho con cái học tập, đi làm gần trung tâm. Mức giá tại đây ổn định, không tăng mạnh như các khu vực mới phát triển, nhưng cũng hiếm khi giảm sâu do quỹ đất hạn chế và vị trí thuận tiện.

Theo môi giới này, mức giá trên 1 tỷ đồng cho một căn nhà có sổ đỏ riêng tại trung tâm Hà Nội là tương đối hiếm, song người mua cần tính đến chi phí sửa chữa, cải tạo, cùng với việc thanh khoản lại thường rất khó khăn.