Vụ việc được một thực khách chia sẻ trên mạng xã hội sau khi ghé thăm nhà hàng Happy Dad Tea tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Nhà hàng giữ thức ăn thừa của người nổi tiếng trưng bày để "fan" chụp ảnh. Ảnh: 8days

Thực khách cho biết, một bàn ăn dọn dẹp gọn gàng, có rào chắn quây lại và treo biển "bàn VIP". Quan sát kỹ hơn, anh phát hiện trên bàn có gắn tên của một số người nổi tiếng. Đó là những "idol" tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Keep Running. Chương trình này là phiên bản của chương trình truyền hình Running Man nổi tiếng của Hàn Quốc, theo 8days.

Được biết, đây là bữa ăn họ sử dụng trong buổi ghi hình. Đáng chú ý, toàn bộ đồ ăn thừa vẫn được nhà hàng giữ lại và bày trên bàn. Theo chia sẻ của thực khách, các món ăn đã bị để qua đêm, thậm chí xuất hiện cả côn trùng nhỏ bám vào.

"Họ muốn tạo điều kiện cho người hâm mộ chụp ảnh, nhưng việc để đồ ăn qua đêm như vậy thực sự mất vệ sinh", người này viết.

Những hình ảnh ghi lại hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Thức ăn đã được dọn dẹp, chỉ còn lại tên chỗ ngồi của những người nổi tiếng. Ảnh: 8days.

Một số người dùng mạng cho rằng nhà hàng có ý định tạo ra “trải nghiệm cho người hâm mộ”. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều chỉ trích cách làm này là thiếu vệ sinh và không cần thiết.

Cũng có người nhận định, nếu muốn thu hút khách, quán hoàn toàn có thể sử dụng mô hình đồ ăn hoặc xây dựng các món ăn lấy cảm hứng từ người nổi tiếng, thay vì giữ lại đồ ăn thừa thật.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, phía nhà hàng đã lên tiếng xin lỗi và nhanh chóng dọn dẹp khu vực nói trên.

Đại diện nhà hàng cho biết, đây là sơ suất trong quá trình thực hiện ý tưởng.

"Nhân viên của chúng tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn tạo một điểm chụp ảnh cho người hâm mộ, nhưng lại không lường trước được các vấn đề vệ sinh như ruồi, muỗi. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp và khử trùng toàn bộ khu vực", đại diện nhà hàng nói.