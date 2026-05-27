Nhóm lừa đảo nhắm mục tiêu vào các gia đình có con trai không tìm được vợ phù hợp. Ảnh: NDTV

Một vụ lừa đảo hôn nhân quy mô lớn vừa gây chấn động bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) khi 42 gia đình từ nhiều địa phương khác nhau bị dụ tham gia một lễ cưới tập thể giả mạo.

Các chú rể ăn mặc chỉnh tề, gia đình háo hức chờ đón ngày trọng đại, nhưng sau nhiều giờ thấp thỏm, không một cô dâu nào xuất hiện.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, các đối tượng đã nhắm vào những gia đình có con trai gặp khó khăn trong việc tìm vợ.

Lợi dụng tâm lý nóng lòng kết hôn của các nạn nhân, nhóm này dựng lên kế hoạch với lời hứa sẽ mai mối cho các chú rể những cô gái trẻ tại một trại trẻ mồ côi ở thành phố Indore, theo NDTV.

Để tạo lòng tin, họ sử dụng ảnh các cô gái trẻ tải từ mạng xã hội, rồi gửi cho các gia đình qua điện thoại. Họ khẳng định đây là những cô dâu tương lai đã được lựa chọn. Các gia đình chú rể được yêu cầu nộp tiền để hoàn tất thủ tục tổ chức hôn lễ.

Số tiền bị thu dao động từ 12.000 đến 25.000 rupee (3,2 triệu - 6,8 triệu đồng) tuỳ trường hợp. Tổng số tiền nhóm lừa đảo chiếm đoạt được ước tính vượt 1 triệu rupee (274,8 triệu đồng).

Các gia đình được thông báo rằng lễ cưới tập thể sẽ diễn ra tại thành phố Dewas vào ngày 25/5. Trước đó, họ được mời tham gia chuyến hành hương đến đền Mata Tekri vào ngày 24/5 và được ở tại sân Club Ground, Radhaganj.

Sáng 24/5, các chú rể và người thân có mặt tại sân Club Ground tại Radhaganj từ sớm. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ nhận ra không có bất kỳ công tác chuẩn bị nào: không rạp cưới, không sân khấu, không nghi lễ và đặc biệt là không có cô dâu.

Hai người tổ chức được xác định là Mukesh Bairagi và vợ, Sunita Bairagi, liên tục trấn an rằng các cô dâu đang trên đường từ Indore tới. Suốt từ sáng đến tối, các gia đình bị giữ chân bằng nhiều lời hứa và lý do khác nhau. Mãi đến khoảng 22h cùng ngày, họ mới nhận ra mình đã bị lừa.

Trong quá trình điều tra, Mukesh Bairagi khai anh trai mình là Dinesh Das Bairagi, hiện làm việc tại Indore, đã đứng ra kết nối với các gia đình có con trai chưa lập gia đình và nói rằng cần tổ chức hôn lễ cho các cô gái tại một trại trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, sau khi các gia đình tập trung đông đủ tại Dewas, Mukesh nhiều lần liên lạc với Dinesh và liên tục được trấn an rằng các cô dâu sẽ sớm có mặt. Dù vậy, không một ai xuất hiện và điện thoại của Dinesh sau đó cũng tắt máy.

Theo cảnh sát, Narsingh Das Bairagi, cha vợ của Mukesh, đóng vai trò trung gian kết nối các nạn nhân với đường dây lừa đảo.

Hiện cảnh sát đã khởi tố Mukesh Bairagi, Sunita Bairagi, Dinesh Das Bairagi và Narsingh Das Bairagi với cáo buộc lừa đảo. Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, trong khi lực lượng chức năng đang truy tìm những nghi phạm còn lại.

Đối với 42 gia đình có mặt tại Dewas hôm đó, giấc mơ cưới vợ cho con trai đã khép lại trong thất vọng. Thay vì tiếng nhạc cưới và lễ thành hôn, thứ họ mang về chỉ là những lá đơn trình báo cảnh sát và cảm giác bị phản bội cay đắng trong một “phi vụ cô dâu giả” được dàn dựng công phu.