Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, mỗi năm có khoảng 890.000 người tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc lá thụ động. Với hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư, việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của hơn 25 căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư thanh quản, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... cho cả người hút và người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc hút thuốc bị cấm hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của nhà hàng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát gần đây cho thấy, khách sạn và nhà hàng vẫn là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.

TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết: “Tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng hiện vẫn ở mức cao, khoảng 67%”.

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch “Môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng” ở tỉnh Khánh Hòa, TS. Hà Anh Đức nhấn mạnh: “Xây dựng khách sạn, nhà hàng và địa điểm công cộng không khói thuốc không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khoẻ mà còn thể hiện lối sống văn minh”. Ông kêu gọi các nhà hàng, khách sạn tiên phong thực hiện và duy trì môi trường không khói thuốc, coi đây như một tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, không chỉ vì sức khỏe cộng đồng mà còn để bảo vệ sức khỏe cho chính nhân viên của mình.

Gắn biển "Cấm hút thuốc" tại nhà hàng, khách sạn tại TP. Huế

Với góc nhìn doanh nghiệp, việc đảm bảo không gian không khói thuốc là một “ngôn ngữ giao tiếp không lời” với khách hàng - thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và chuyên nghiệp. Nhân viên được làm việc trong môi trường trong lành, không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc sẽ có tinh thần tốt hơn, phục vụ chu đáo hơn, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu. Đối với khách hàng - đặc biệt là khách quốc tế hoặc gia đình có trẻ nhỏ - việc lựa chọn nơi ăn uống, lưu trú không khói thuốc là dấu hiệu rõ ràng về sự tinh tế và đẳng cấp trong lựa chọn dịch vụ.

Về mặt văn hóa ứng xử, việc từ chối hút thuốc nơi công cộng hoặc tuân thủ nghiêm túc biển báo “Cấm hút thuốc” đã trở thành biểu hiện của ý thức cộng đồng và văn minh xã hội. Khi mỗi người dân, mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ cùng chấp hành, hành động “không hút thuốc nơi công cộng” sẽ dần trở thành chuẩn mực ứng xử văn hóa.

Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá kêu gọi: “Mỗi người dân hãy trở thành một ‘đại sứ không khói thuốc’, cùng bảo vệ không gian chung trong lành cho bản thân và cộng đồng”.

Để đạt được sự chuyển đổi thực chất, cần có sự tham gia đồng bộ từ nhiều phía: doanh nghiệp chủ động thực hiện, nhân viên được đào tạo, khách hàng được tuyên truyền và cơ quan chức năng tăng cường giám sát. Đây không chỉ là hành động nhất thời, mà là cam kết lâu dài hướng tới một xã hội khỏe mạnh, văn minh.

Nhìn rộng hơn, môi trường không khói thuốc góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng và tiết kiệm chi phí y tế - một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Việt Nam hiện nay. Do đó, nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm quy định về không khói thuốc cũng đang đồng hành trong sứ mệnh bảo vệ sức khỏe quốc gia.

Việc xây dựng mô hình nhà hàng, khách sạn không khói thuốc không chỉ là thực thi quy định pháp luật, mà còn thể hiện đẳng cấp, phong cách và văn hóa ứng xử trong ngành dịch vụ hiện đại. Khi chủ doanh nghiệp chủ động xây dựng môi trường trong lành, nhân viên chuyên nghiệp, khách hàng hài lòng - thành công về hình ảnh, uy tín và thương hiệu cũng theo đó mà đến.

Như lời TS. Hà Anh Đức khẳng định: “Chúng ta sẽ tạo nên thay đổi lớn cho thế hệ tương lai nếu mỗi người cùng chung tay, bắt đầu từ những hành động nhỏ như không hút thuốc nơi công cộng”.

Thu Loan