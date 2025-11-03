Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức từ đã bế mạc tối 2/11.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, liên hoan quy tụ 12 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trình diễn 21 vở diễn với nhiều đề tài phong phú, từ lịch sử, dân gian đến hiện đại, phản ánh sinh động hơi thở của đời sống. Mỗi vở diễn là tiếng nói sáng tạo, kết tinh của lao động nghệ thuật nghiêm túc, tâm huyết và khát vọng cống hiến không ngừng của các nghệ sĩ chèo cả nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng qua từng vở diễn, từng vai diễn, nghệ thuật chèo đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều đoàn đã có những tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng, âm nhạc, phục trang, kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Những cố gắng ấy cho thấy tinh thần đổi mới, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc - một hướng đi đúng đắn để chèo tiếp tục sống bền vững trong đời sống hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao huy chương Vàng cho 2 vở diễn.

"Để nghệ thuật chèo tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay, rất cần sự đổi mới về tư duy sáng tạo, cách thức biểu diễn và cả cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ Nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng chiến lược bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo theo hướng vừa bảo tồn nguyên gốc, vừa sáng tạo thích ứng, gắn với đời sống hiện đại", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Về chuyên môn, nhà viết kịch Chu Thơm - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết, liên hoan lần này các tác phẩm đề tài lịch sử ngang bằng với đề tài hiện đại. Điều đó chứng tỏ các nhà làm chèo đã quan tâm nhiều và đang tìm tòi, thể nghiệm đề tài hiện đại để đưa hơi thở cuộc sống hôm nay vào chèo ngọt ngào như chèo đã từng thể hiện thành công ở mảng lịch sử, dân gian, truyền thuyết…

Việc có nhiều diễn viên trẻ tham gia cùng các vở diễn mới là dấu hiệu tích cực cho thấy nghệ thuật chèo đang được tiếp nối và làm mới để phù hợp với hơi thở thời đại, tránh nguy cơ mai một, chống lại sự thách thức từ cơn bão 4.0 và sự lấn át mạnh mẽ của nhiều loại hình nghệ thuật khác trong kỷ nguyên số. Đề tài chiến tranh cách mạng vẫn được coi là đề tài hướng về nguồn vì nó gắn liền với những giá trị cốt lõi và nền tảng của dân tộc được khai thác triệt để…

Trao huy chương cho các diễn viên.

Tuy nhiên, theo nhà viết kịch Chu Thơm, liên hoan xử lý rất nhiều làn điệu cổ chưa chọn làn điệu trúng người, trúng hoàn cảnh, tính cách nhân vật… Trong các vở diễn ít thấy những con người của ngày hôm nay như shipper, những chiến sĩ bộ đội, công an cứu dân trong bão lũ… xuất hiện trên sân khấu.

Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng cho vở diễn; 5 huy chương Bạc cho vở diễn; 2 giải Diễn viên Xuất sắc; 33 huy chương Vàng, 65 huy chương Bạc cho các diễn viên cùng giải cho các thành phần sáng tạo.

Hai vở diễn đạt huy chương Vàng là Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn (Nhà hát Chèo Quân đội của NSND Tự Long) và Thiên mệnh (Nhà hát Chèo Bắc Ninh). Hai diễn viên đoạt giải Xuất sắc là NSƯT Quốc Phòng (Bùi Văn Phòng) của Nhà hát Chèo Hà Nội và NSƯT Quỳnh Mai (Phạm Thị Mai) của Nhà hát Chèo Bắc Ninh.

Giải thành phần sáng tạo gồm: Tác giả kịch bản xuất sắc Trần Đình Ngôn (Nhà hát Chèo xứ Đông); Đạo diễn xuất sắc Lê Văn Tuấn (Nhà hát Chèo Hà Nội); Nhạc sĩ xuất sắc Dương Thanh Nam (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình); Thiết kế mỹ thuật xuất sắc Đậu Quang Anh (Nhà hát Chèo Hưng Yên); Biên đạo múa xuất sắc NSƯT Hoài Anh (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam).

NSND Tự Long với huy chương Vàng vừa nhận.

NSND Tự Long chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: "Cầm vàng thì sợ vàng rơi/ Cầm tờ A4 đời đời ấm no/ Đứa con tinh thần được yêu thương/ Sản phẩm tâm huyết được ghi nhận/ Còn hạnh phúc nào bằng. Xin cảm ơn các thủ trưởng, anh em đồng đội và ê-kíp đã cùng nhau vượt khó để có một tác phẩm để đời. Cảm ơn các vị tổ nghề tổ nghiệp đã thương yêu các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội".

Ảnh: Cục NTBD