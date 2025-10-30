Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại NTĐ Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM), quy tụ 25 "anh tài" từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như: NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tiến Luật, Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Jun Phạm, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic...

Chương trình do MC Anh Tuấn khởi xướng với mong muốn chung tay góp sức, tương thân tương ái đến đồng bào đang chịu nhiều khó khăn qua do bão lũ trong thời gian qua.

Loạt tiết mục đầy màu sắc trong đêm nhạc tối 29/10. Ảnh: BTC

Sát giờ diễn, ca sĩ S.T Sơn Thạch bất ngờ thông báo không thể tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Anh và ê-kíp đóng góp 100 triệu đồng đến người dân TP Huế để tỏ lòng san sẻ và tiếp sức cho bà con vùng lũ.

Đầu chương trình, MC Anh Tuấn xúc động khi nhắc đến việc hầu hết nhạc sĩ không thu phí bản quyền với các tác phẩm được sử dụng trong đêm nhạc. Toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-sê.

Không chỉ khán giả, các nghệ sĩ, BTC và các đơn vị đồng hành, tất cả đơn vị cung cấp thiết bị, kỹ thuật viên, những người tham gia ở mọi bộ phận cũng chung tay góp sức, tạo nên nghĩa cử cao đẹp.

Toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-sê. Ảnh: BTC

Dù chỉ được chuẩn bị trong hơn 2 tuần, sân khấu Tôi! Người Việt Nam vẫn hoành tráng, được thiết kế và tính toán cẩn thận để tạo nhiều góc mở cho khán giả nhưng vẫn đảm bảo chất lượng về âm thanh và ánh sáng.

MC Anh Tuấn đảm nhận vị trí nhà sản xuất chương trình, đồng hành anh là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh với nhạc mục gần 40 ca khúc và phần trình diễn.

Chương trình được sắp xếp xen kẽ các bài trình diễn nhóm nổi tiếng tại Anh trai vượt ngàn chông gai như: Một vòng Việt Nam, Mẹ yêu con, Chiếc khăn Piêu, Thu hoài, Đào liễu… và chuỗi bài solo của các "anh tài" như Kay Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt, Rhymastic, Duy Nhất, Quốc Thiên...

NSND Tự Long bận rộn vẫn thu xếp tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Các "anh tài" tung nhiều bài solo mới nhất. Ca sĩ Phan Đinh Tùng còn viết riêng cho chương trình 1 bài hát và lần đầu thể hiện.

Đáng chú ý, sau màn trình diễn "máu lửa", NSND Tự Long xin phép ra về. Anh có chuyến bay muộn trong đêm để về TP Hà Nội vì lịch trình dày đặc. ''Chương trình chưa xong, còn 1/2. Tạm biệt anh em gia tộc, gai con. Mình phải về Hà Nội trong đêm. Gửi lời chào thân thương'' - Tự Long viết tâm sự trên trang cá nhân.

Dàn nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống biểu diễn. Ảnh: BTC

Sự chân thành của NSND Tự Long chiếm thiện cảm của khán giả, nhận nhiều tràng pháo tay.

Sau đêm Tôi! Người Việt Nam, toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ các nghĩa vụ thuế và quản lý bán vé), tiền từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành sẽ được tổng kết, sao kê rồi gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

MC Anh Tuấn đệm cello cho Quốc Thiên hát. Clip: Nguyễn Thị Lê Giang