Nhiều năm qua, thị trường nha khoa TP.HCM bùng nổ dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin mà không được kiểm chứng, gây rủi ro về chất lượng điều trị cho người dân.

Trước thực trạng này, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai xây dựng Bộ 15 tiêu chí chất lượng (phiên bản 2.2) nghiêm ngặt, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật mới (Luật Khám chữa bệnh 2023). Mục tiêu là đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân và giúp các phòng khám răng hàm mặt cải thiện và nâng cao chất lượng.

Bộ 15 tiêu chí "siết" chất lượng

Bộ 15 tiêu chí là một hệ thống tiêu chuẩn toàn diện bao quát các vấn đề của một cơ sở y tế an toàn, trải rộng từ: nhân sự hành nghề, cơ sở vật chất, danh mục kỹ thuật, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức xạ cho đến minh bạch giá cả.

Để đảm bảo kết quả phản ánh đúng thực chất, Sở Y tế TP.HCM triển khai quy trình kiểm tra nghiêm ngặt với 5 tổ kiểm tra độc lập. Các tổ công tác thực hiện khảo sát vào nhiều khung giờ khác nhau, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, nhằm ghi nhận chính xác hiện trạng vận hành thường nhật, loại bỏ khả năng "đối phó".

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám răng hàm mặt

Đánh giá xếp hạng nha khoa trên bộ 15 tiêu chí của Sở Y tế TP.HCM đã tạo ra bước ngoặt minh bạch hóa thị trường nha khoa. Tham khảo tại: https://medinet.gov.vn/chuyen-muc/tphcm-ket-qua-danh-gia-chat-luong-phong-kham-rang-ham-mat-nam-2025-cap-nhat-den-cmobile4837-74173.aspx

Nha khoa Kim: Dẫn đầu nhờ “chiến lược đầu tư ngược dòng"

Đến ngày 10/11/2025, Nha khoa Kim đã thiết lập kỷ lục khi giữ trọn 12 vị trí cao nhất trong các đợt công bố xếp hạng. Đơn vị này chọn lối đi "ngược dòng" thay vì chạy theo cuộc đua giảm giá, Nha khoa Kim đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quy trình quản trị để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, chứng minh hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột: An toàn - Đẹp - Chi phí hợp lý.

Về An toàn: Khi các phòng khám tuân thủ tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn (vô trùng) ở mức cao nhất, mỗi ca điều trị răng miệng không chỉ giúp bệnh nhân “hết đau, ăn nhai tốt” mà còn ngăn chặn những nguy cơ lây nhiễm bệnh vô hình, những mầm bệnh mà mắt thường không thấy nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ Robot X-Guide kết hợp máng định vị để đạt độ chính xác tuyệt đối trong cấy ghép Implant.

Về chuyên môn thẩm mỹ: Nha khoa Kim có thế mạnh đồng thời trong cả 3 lĩnh vực niềng răng, răng sứ thẩm mỹ và trồng răng Implant, được đầu tư đầy đủ quy trình thiết bị và máy móc hiện đại. “Nhờ đó, mỗi khách hàng đều có phác đồ điều trị cá nhân hóa và kết quả thẩm mỹ tối ưu”, đại diện Nha khoa Kim khẳng định.

Bác sĩ Nha khoa Kim thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ, kiểm soát đường hoàn tất bằng kính hiển vi nha khoa để đạt kết quả tốt nhất.

Về chi phí: Đáp ứng tiêu chí công khai giá, Nha khoa Kim niêm yết rõ ràng chi phí trọn gói trên website và tại phòng khám, cam kết không phát sinh chi phí ẩn. Đồng thời, tư vấn minh bạch, đúng nhu cầu và vấn đề thực tế của khách hàng, không chèo kéo hay gợi ý dịch vụ không cần thiết.

Những thành tựu được ghi nhận

Vị thế dẫn đầu của Nha khoa Kim trong bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM là kết quả của một quá trình nỗ lực, từ đầu tư chuyên môn, cơ sở vật chất đến hội nhập với các chuẩn mực quốc tế từ sớm.

Nha khoa Kim hiện là đối tác trong chương trình FIELD Global Immersion của Harvard Business School (Hoa Kỳ), hướng đến hợp tác đào tạo, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức nha khoa tiên tiến trên thế giới về Việt Nam.

Nha khoa Kim là đối tác trong chương trình FIELD Global Immersion của Harvard Business School (Hoa Kỳ)

Bên cạnh đó, Nha khoa Kim còn là đơn vị y tế tư nhân nhận được đầu tư từ Quỹ Temasek (thuộc Chính phủ Singapore). Để nhận được sự đồng hành của một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, doanh nghiệp phải vượt qua những vòng thẩm định khắt khe (Due Diligence) về quản trị, tài chính và tuân thủ pháp luật.

Năm 2024, Sở Y tế TP.HCM cũng đã trao tặng giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam – Y tế thông minh" cho Nha khoa Kim, ghi nhận những nỗ lực tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình khám chữa bệnh và chăm sóc khách hàng (App đặt lịch, bệnh án điện tử...).

Nha khoa Kim vinh dự được Sở Y tế TP.HCM trao tặng giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam – Y tế thông minh”, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Bảng xếp hạng này của Sở Y tế TP.HCM được coi như một "màng lọc" thông tin, góp phần giúp người tiêu dùng tìm hiểu, tham chiếu trước khi quyết định. Với vị trí dẫn đầu, Nha khoa Kim sẽ là lựa chọn an tâm, minh bạch, có trách nhiệm đối với sức khỏe của đông đảo khách hàng.

Bảng xếp hạng 15 tiêu chí chất lượng phòng khám nha khoa của Sở Y tế TP.HCM không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn được xem như sự can thiệp cần thiết để minh bạch hóa thị trường, giúp người tiêu dùng có nguồn thông tin chính thống để lựa chọn.

