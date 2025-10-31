Sở Y tế TPHCM vừa hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn hệ thống y tế công lập, trình Thành ủy và UBND TPHCM xem xét. Đáng chú ý, đơn vị này đề xuất sáp nhập một số bệnh viện, giải thể trung tâm y tế hoạt động kém hiệu quả và chuyển 168 trạm y tế trực thuộc về từng địa phương quản lý.

Phương án được xây dựng trên cơ sở triển khai tổng kết Nghị quyết số 18 của Trung ương, nhằm tổ chức lại bộ máy y tế theo hướng hiệu quả, giảm đầu mối nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn.

3 giai đoạn sắp xếp bộ máy

Theo đó, giai đoạn 1, sau khi hợp nhất Sở Y tế TPHCM với Sở Y tế hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từ ngày 1/7, Sở Y tế có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đến giai đoạn 2, ngành y tế thực hiện hợp nhất 3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 3 Trung tâm Giám định y khoa và 3 Trung tâm Pháp y thành các đơn vị duy nhất đặt tại TPHCM. Đồng thời chuyển đổi 38 trung tâm y tế quận, huyện, thành phố thành 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 13 trung tâm có giường bệnh nội trú và 25 trung tâm không có giường bệnh nội trú).

Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Trong đó, các trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ cũng được điều chỉnh mô hình hoạt động thành trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú, chuyển giao chức năng trên cho các bệnh viện đang bị quá tải. Hệ thống 443 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu cũng được tổ chức lại thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Kể từ ngày 1/9, toàn hệ thống còn 118 đơn vị sự nghiệp công lập giảm 6 đơn vị so với thời điểm 1/7.

Ở giai đoạn 3 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2025), Sở Y tế sẽ tiếp tục sắp xếp để còn 92 đơn vị trực thuộc, song song với việc chuyển 168 trạm y tế thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu. Mỗi trạm sẽ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Sáp nhập, củng cố và phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện

Sở Y tế TPHCM đề xuất cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Đối với các bệnh viện, Sở Y tế đề xuất sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) kể từ ngày 1/1/2026. Thời gian tới, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được thành lập tại xã Cần Giờ trên cơ sở tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ.

Ngoài ra, đơn vị này đang thực hiện thủ tục tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM, dự kiến sáp nhập làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Để nâng cao năng lực y tế khu vực tỉnh cũ, Sở Y tế phân công hỗ trợ chuyên môn:

Bệnh viện tại địa phương cũ Bệnh viện TPHCM hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu Bệnh viện Nhân dân Gia Định Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Bệnh viện Nhân dân 115 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành TPHCM (theo nhu cầu cần hỗ trợ) Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề xuất phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên sâu:

Cơ sở nhà đất được giao/đề xuất sử dụng Cơ sở 2 dự kiến Bệnh viện Lê Lợi (cũ) Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương (chuyên sản - phụ khoa) Bệnh viện Bà Rịa (cũ) Bệnh viện Ung Bướu (chuyên ung thư) Bệnh viện Lao và Phổi Bình Dương Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Tâm thần Bình Dương Bệnh viện Tâm thần TPHCM

Bệnh viện Bà Rịa (cũ). Ảnh: Hoàng Hưng

Với 13 trung tâm y tế có giường bệnh (nằm trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được xem xét đề xuất nâng thành bệnh viện đối với các trung tâm đủ điều kiện hoặc sắp xếp trở thành cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp. Các trung tâm y tế không có giường bệnh sẽ được giải thể sau khi chuyển giao toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính cho các trạm y tế.

Các trạm y tế sau khi sắp xếp sẽ có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

Sở Y tế cũng đề xuất giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức trong quý I/2026. Với 14 trung tâm còn lại sẽ được đánh giá toàn diện trước khi xây dựng phương án sắp xếp trong năm 2026.

