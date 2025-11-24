Rạng sáng 24/11, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phối hợp Thành Đoàn TPHCM đã lên đường tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ.

Đoàn công tác gồm 6 thành viên là các bác sĩ và điều dưỡng thuộc các Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Hồi sức Cấp cứu, Hồi sức Tích cực và Gây mê Hồi sức, do ThS.BS.CKI Nguyễn Phúc Huy làm trưởng đoàn.

Từ ngày 24/11 đến 28/11, đoàn sẽ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt, cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TPHCM đang làm nhiệm vụ tại địa phương. Dự kiến, ngày 25/11, bệnh viện sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình đến Khánh Hòa để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) lên đường chi viện vùng lũ miền Trung. Ảnh: BVCC

Chiều 22/11, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên để sẵn sàng điều động khi có yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh. Các đơn vị đã kích hoạt chế độ thường trực, chuẩn bị tổ khám chữa bệnh cơ động, phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Hiện hàng chục y bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi Chức năng & Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã có mặt tại Khánh Hòa từ ngày 22/11. Đoàn đang trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và tại cộng đồng, tập trung vào các khu vực chịu thiệt hại nặng của lũ.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, đến hỗ trợ bà con vùng lũ ở Khánh Hòa. Ảnh: BVCC

Song song với việc huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang tích cực triển khai chương trình vận động "túi thuốc gia đình" để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Mỗi túi thuốc bao gồm: Thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, phòng chống bệnh trong mùa mưa lũ. Trước mắt, 10.000 túi thuốc sẽ được chuyển đến người dân Khánh Hòa.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, Ngành Y tế TPHCM luôn sẵn sàng chung tay với các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.