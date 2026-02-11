Báo cáo mới từ Hội đồng Năng lượng Sạch (CEC) cho thấy, các hộ gia đình và doanh nghiệp Úc đã lắp đặt thêm 2,6 GW công suất điện mặt trời mái nhà mới trong năm 2025, trong đó có 1,5 GW được triển khai vào nửa cuối năm, nâng tổng công suất toàn quốc lên 28,3 GW.

Báo cáo mới nhất về điện mặt trời mái nhà và lưu trữ năng lượng của CEC cũng chỉ ra rằng, có 139.080 đơn vị quang điện áp mái đã được lắp đặt trong 6 tháng cuối năm 2025, nâng tổng số lượt lắp đặt trong năm lên 254.664 hệ thống.

Đóng góp của điện mặt trời mái nhà vào tổng sản lượng điện quốc gia tiếp tục tăng, đạt mức 14,2% trong nửa cuối năm, tăng so với con số 13,4% cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành CEC, bà Jackie Trad gọi sự phát triển điện mặt trời mái nhà của Úc là một "thành tựu quốc gia", đồng thời cho biết tổng công suất điện mặt trời quy mô nhỏ hiện đã vượt qua toàn bộ hệ thống các nhà máy nhiệt điện than của nước này (tổng cộng 22,5 GW).

Có khoảng 4,3 triệu hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt ở Úc. Ảnh: CEC

"Nhà máy điện lớn nhất của chúng ta hiện nay nằm trên mái nhà của hơn 4,3 triệu hộ gia đình", bà Trad chia sẻ. "Nó không chỉ dẫn đầu trong quá trình triển khai năng lượng tái tạo quốc gia, mà còn đứng đầu thế giới tính theo bình quân đầu người".

Dù tổng công suất tăng lên 28,3 GW, khối lượng lắp đặt điện mặt trời mái nhà hàng năm lại có dấu hiệu giảm nhẹ, thấp hơn 15% so với năm 2024 (năm có 300.375 hệ thống được lắp đặt). Theo CEC, kết quả này cho thấy thị trường đang chạm ngưỡng bão hòa và có sự chuyển dịch rõ rệt sang lưu trữ năng lượng.

"Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, tổng số hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt hàng năm không vượt qua con số 300.000. Điều này cho thấy, chúng ta đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của lắp đặt điện mặt trời mái nhà khi người tiêu dùng chuyển hướng nhu cầu sang các loại pin lưu trữ quy mô nhỏ", báo cáo nêu rõ.

Theo bà Trad, các chương trình pin lưu trữ gia đình của Chính phủ gần đây, bao gồm chương trình "Pin lưu trữ gia đình giá rẻ hơn" trị giá khoảng 5,14 tỷ USD của Chính phủ Liên bang triển khai từ ngày 1/7, đã tạo ra một "cú hích cực mạnh" cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng phân tán tại Úc.

"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng pin lưu trữ gia đình tại Úc, với số lượng lắp đặt tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm", bà nói. Đáng chú ý, số lượng pin lưu trữ mà các hộ gia đình Úc lắp đặt trong 6 tháng cuối năm ngoái bằng tổng số của 5 năm trước đó cộng lại.

Kỷ lục 183.245 bộ lưu trữ đã được lắp đặt trong nửa cuối năm 2025, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng lượng lắp đặt trong 6 tháng này tương đương với 99% doanh số bán ra trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, nâng tổng số hệ thống pin lưu trữ tại các hộ gia đình Úc lên 454.753 tính đến cuối năm ngoái.

CEC nhận định sự tăng trưởng của thị trường quy mô nhỏ đã vượt xa kỳ vọng, với công suất điện mặt trời mái nhà dự kiến sẽ vượt dự báo năm 2030 của Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Úc (AEMO) khoảng 1 GW.

Theo Kế hoạch Hệ thống Tích hợp năm 2024 của AEMO, điện mặt trời phân tán được dự báo sẽ đạt công suất 36,1 GW trong Thị trường Điện Quốc gia (NEM) vào giai đoạn 2029-2030.

Dự báo này yêu cầu tốc độ lắp đặt mới đạt 2,5 GW điện mặt trời mái nhà mỗi năm từ giai đoạn 2023-2024 trở đi. Trong 5 năm qua, NEM đã đạt mức lắp đặt trung bình hàng năm là 2,7 GW.

Theo PV