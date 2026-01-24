Chính phủ Anh vừa khởi động chương trình đầu tư hiệu quả năng lượng gia đình trị giá 15 tỷ bảng Anh (GBP - 20 tỷ USD), bao gồm các khoản tài trợ và cho vay nhằm hỗ trợ hàng triệu hệ thống điện mặt trời mái nhà mới đến năm 2030.

Kế hoạch "Ngôi nhà Ấm áp" cung cấp hỗ trợ cho việc lắp đặt mới điện mặt trời, hệ thống pin lưu trữ năng lượng, bơm nhiệt và các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác như vật liệu cách nhiệt cho ngôi nhà.

Nguồn vốn được phân bổ như sau: 5 tỷ GBP hỗ trợ các hộ thu nhập thấp; 2 tỷ GBP cho các khoản vay tiêu dùng; 2,7 tỷ GBP cho Chương trình cải tạo hệ thống sưởi (cung cấp trợ cấp bơm nhiệt); 1,1 tỷ GBP đầu tư vào mạng lưới nhiệt; 2,7 tỷ GBP cho các khoản đầu tư nâng cấp nhà ở và 1,5 tỷ GBP dành cho chính quyền các vùng Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà được chứng nhận MCS tại Vương quốc Anh. Cơ quan cấp chứng nhận cho biết các khoản vay được Chính phủ hậu thuẫn sẽ giúp giảm chi phí cho nhiều hộ gia đình hơn. Ảnh: MCS

Chính phủ Anh khẳng định kế hoạch này có thể phủ tấm pin mặt trời lên mái của 3 triệu ngôi nhà vào năm 2030. Dự án kỳ vọng số lượng lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong 5 năm tới sẽ gấp đôi tổng số lượng của 15 năm qua, qua đó tăng gấp ba số hộ gia đình tại Anh sở hữu hệ thống này.

Điện mặt trời cũng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với đại đa số nhà xây mới tại Anh. Chi tiết đầy đủ sẽ được công bố trong quy định Tiêu chuẩn Tòa nhà và Nhà ở Tương lai mới, dự kiến vào quý I/2026. Chính phủ Anh đã xác nhận các ngôi nhà mới sẽ cần đạt "mức hiệu quả năng lượng cao và mặc định phải có tấm pin mặt trời mới".

Chi tiết hơn về cách người tiêu dùng tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2026, sau khi chính phủ tham vấn với bộ tài chính và người tiêu dùng. Các hạng mục tài trợ sẽ nâng cấp miễn phí cho hộ thu nhập thấp, tùy thuộc vào công nghệ phù hợp nhất với ngôi nhà của họ. Điều này có thể bao gồm việc lắp đặt trọn gói tấm pin mặt trời kèm pin lưu trữ, với chi phí trung bình từ 9.000 đến 12.000 GBP.

Hiệp hội Điện mặt trời Vương quốc Anh đã hoan nghênh Kế hoạch "Ngôi nhà Ấm áp". Hiệp hội này kỳ vọng khoản đầu tư sẽ mở khóa tăng trưởng cho ngành điện mặt trời và pin lưu trữ tại Vương quốc Anh, đồng thời cắt giảm hóa đơn tiền điện cho người tiêu dùng.

Gary Felgate, Giám đốc điều hành của tổ chức chứng nhận MCS cũng hoan nghênh nguồn tài trợ mới cho năng lượng tái tạo và cho biết, việc giới thiệu các khoản vay lãi suất thấp do chính phủ bảo lãnh "sẽ tạo thêm động lực bằng cách giảm chi phí trả trước cho nhiều hộ gia đình hơn".

Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband phát biểu rằng khoản đầu tư này đại diện cho một "dự án quốc gia" nhằm giải quyết tình trạng “nghèo đói năng lượng” tại Vương quốc Anh.

Kế hoạch "Ngôi nhà Ấm áp" là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Chính phủ Anh nhằm gia tăng đáng kể công suất phát điện tái tạo vào cuối thập kỷ này. Kế hoạch Hành động Năng lượng Sạch của chính phủ đặt mục tiêu triển khai 45 GW đến 47 GW công suất điện mặt trời vào năm 2030, tăng từ mức 21,5 GW được ghi nhận trong dữ liệu của chính phủ vào cuối tháng 11 năm 2025.

Theo PV