Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm).

Trong điều kiện bình thường, nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung ứng các sản phẩm hóa dầu cho thị trường trong khu vực.

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Lê Dương

Nằm tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia, sở hữu quy mô và công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực. Với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD, nhà máy không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cho Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu biến động, các tổ hợp thiết bị như tháp chưng cất, lò phản ứng, hệ thống xử lý xúc tác… vẫn vận hành liên tục 24/7, duy trì dây chuyền khép kín từ tiếp nhận dầu thô đến sản xuất xăng, dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm hóa dầu.

Theo kế hoạch năm 2026, riêng quý I, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu tấn xăng dầu ra thị trường; cả năm nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.

Trước áp lực nguồn cung, nhà máy đã chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản xuất, tạm dừng một số sản phẩm hóa dầu để tập trung vào xăng dầu, nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung cho thị trường trong nước.

Một số hình ảnh những cỗ máy "khổng lồ" bên trong Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Bên trong nhà máy là hệ thống máy móc có quy mô vô cùng lớn. Ảnh: Lê Dương

Các công nhân vẫn đang làm việc hết công suất. Ảnh: Lê Dương

Nhà máy với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Ảnh: Lê Dương

Những “cỗ máy khổng lồ” như tháp chưng cất, lò phản ứng, hệ thống xử lý xúc tác… vẫn hoạt động liên tục 24/7. Ảnh: Lê Dương

Bên trong nhà máy là một hệ thống dây chuyền khép kín từ tiếp nhận dầu thô đến chế biến thành xăng, dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm hóa dầu. Ảnh: Lê Dương

Trong quý I/2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Ảnh: Lê Dương

Cả năm nhà máy dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng cho thị trường khoảng 9 triệu tấn sản phẩm. Ảnh: Lê Dương

Trước khó khăn về nguồn cung, nhà máy đã thực hiện đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, đảm bảo đủ nguồn dầu thô cho hoạt động. Ảnh: Lê Dương