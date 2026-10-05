Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Mỹ muốn tổ chức đàm phán ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10 để tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Theo báo Pravda, Tổng thống Zelensky ngày 4/10 đã xác nhận về việc Mỹ muốn tổ chức đàm phán ba bên vào cuối tháng 10, nhấn mạnh rằng Ukraine ủng hộ kế hoạch này.

"Phía Mỹ đang trao đổi với chúng tôi và Nga về cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên trước cuối tháng 10. Hiện vẫn chưa rõ cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu, nhưng chúng tôi sẽ không phản đối Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hay bất kỳ quốc gia nào do Washington đề xuất", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Về phía Đức, Thủ tướng Merz đã công bố gói viện trợ trị giá hơn 1,5 tỷ USD dành cho Ukraine. Số tiền này bao gồm 1,1 tỷ USD viện trợ quân sự và 395 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng của Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong cuộc họp báo, ông Zelensky cũng thông báo về việc Kiev và Berlin ký 15 thỏa thuận trị giá khoảng 9,6 tỷ USD liên quan đến hợp tác an ninh, sản xuất vũ khí và mở rộng nỗ lực đối phó máy bay không người lái (UAV).

Nga tiếp tục chiến dịch đặc biệt để bảo vệ lợi ích

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/10 tuyên bố việc đáp trả các động thái leo thang của Ukraine là "cách duy nhất để bảo vệ các lợi ích của Nga".

"Chúng tôi muốn đạt được hòa bình bằng các biện pháp hòa bình, nhưng cho đến khi điều đó trở nên khả thi, Nga sẽ chiến đấu hết sức. Những người cho rằng họ có thể giáng một đòn chí mạng vào Nga sẽ phải trả giá cho điều đó, tương tự cái giá Ukraine đang phải trả hiện nay", ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng nhấn mạnh quân đội Nga sẽ chiến đấu để kiểm soát dù chỉ là thêm 1% lãnh thổ ở Donetsk. "Dù là 0,5 hay 1% thì đó cũng là một phần của nước Nga. Không có gì phải bàn cãi ở đây", ông Peskov nói.

Cùng ngày 4/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Mỹ phong tỏa vệ tinh Rassvet theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một cuộc xung đột trong không gian.

"Không gian là một nơi chật chội, nên chúng ta cần cư xử đúng mực. Tôi hy vọng người Mỹ sẽ hiểu điều này. Nếu không, các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thấp của họ có thể sẽ rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel khô héo", ông Medvedev tuyên bố.