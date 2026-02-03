Giá bán công khai, phù hợp thu nhập người dân

Theo thông báo chính thức từ Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, giá bán nhà ở xã hội tại dự án Famia Sông Công là 13.939.265 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chưa bao gồm kinh phí bảo trì theo quy định. Đây là mức giá bình quân được xác định trên toàn bộ diện tích nhà ở để bán trong dự án, đã được chủ đầu tư phê duyệt và cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, công bố công khai.

Như vậy chỉ từ 360 triệu đến 970 triệu cho sản phẩm căn hộ và từ 1,5 tỷ đến 2,3 tỷ cho một căn liền kề 3 tầng bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và nội thất cơ bản, khách hàng đã có thể sở hữu chốn an cư lý tưởng tại Famia Sông Công. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị, lãi suất 5,4%, thời gian vay lên tới 25 năm giúp mở rộng cơ hội sở hữu nhà.

Mức giá này được đánh giá là phù hợp với khả năng tài chính của các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội như công nhân, người lao động, cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo Luật Nhà ở. Việc công khai giá bán ngay từ đầu giúp người dân dễ dàng tính toán phương án tài chính, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng giao dịch không đúng quy định.

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà

Dự án chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 09/02/2026 đến hết ngày 11/03/2026. Thời gian làm việc vào các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày lễ theo quy định), buổi sáng từ 8h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 16h30.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại số 383 đường Cách mạng Tháng 8, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (cạnh Phòng giao dịch Sông Công - Vietcombank Thái Nguyên). Người dân có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành hoặc đường dây nóng 083.303.6868.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến mở bán dự án từ ngày 15/03/2026, sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Famia Sông Công - giấc mơ an cư giữa lòng thành phố công nghiệp

Nhà ở xã hội Famia Sông Công do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao - VITC làm chủ đầu tư, được triển khai tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, vị trí đối diện trụ sở UBND phường, thuận tiện kết nối giao thông và tiếp cận các khu công nghiệp và tiện ích hiện hữu của khu vực.

Dự án được xây dựng trên quỹ đất rộng 56.818 m², với quy mô 443 căn nhà ở xã hội, bao gồm hai dòng sản phẩm chính: 260 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, cao 3 tầng, diện tích đa dạng từ 51,45 - 70m2; 183 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, bố trí trong một tòa nhà cao 5 tầng và 1 tầng hầm, thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 30,2 - 68,7 m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện - cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, nhà văn hóa, trường mầm non và khu thương mại dịch vụ, sân pickleball, sân thể thao ngoài trời,… hướng tới hình thành một khu dân cư tiện nghi, văn minh.

Phối cảnh và tiêu chuẩn bàn giao nhà liền kề Famia Sông Công.

Về tiến độ, dự án đã khởi công xây dựng từ ngày 19/08/2025 và hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Thời điểm dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2026, đảm bảo điều kiện sinh sống ổn định cho cư dân trong tương lai.

Việc công khai đầy đủ thông tin về giá bán, thời gian tiếp nhận hồ sơ và các nội dung liên quan cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong việc minh bạch hóa chính sách nhà ở xã hội. Famia Sông Công được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn an cư thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “an cư - ổn định - phát triển” cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin liên hệ:

● Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghệ cao - VITC

● Phát triển kinh doanh: NETHOMES

● Hotline: 083 303 6868

● Fanpage: https://www.facebook.com/FamiaSongCong/

● Link đăng ký thông tin: bit.ly/3IRvNm8