Hà Nội ‘khai tử’ dự án tổ hợp nhà cao tầng trên đất vàng phường Giảng Võ

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi Quyết định số 4126 ngày 24/8/2010 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh sang xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở bán.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng thu hồi toàn bộ các quyết định, văn bản điều chỉnh, đính chính liên quan, gồm Quyết định số 2447 ngày 31/5/2011 và văn bản số 9534/UBND-TNMT ngày 28/12/2012.

Như vậy, quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội đã chính thức đánh dấu hồi kết của dự án tổ hợp công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh, dự án từng được “bật đèn xanh” chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2010 nhưng nằm trên giấy suốt hơn 10 năm.

Người dân xin giấy phép xây nhà ở: Giải quyết ngay tại xã, thời hạn 15 ngày

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Việc sửa đổi nhằm thực hiện phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong quản lý Nhà nước về xây dựng.

UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Ảnh: Hồng Khanh

Theo quyết định này, UBND cấp xã được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (gồm công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng, tôn giáo; tượng đài, tranh hoành tráng; công trình xây dựng theo giai đoạn và các dự án liên quan) và nhà ở riêng lẻ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; riêng đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc và được quy định cụ thể như sau.

Góp tiền mua chung nhà với cháu ruột, mất quyền sở hữu vì lời hứa suông

Theo trình bày của ông T. (ngụ TPHCM), năm 2010, ông cùng cháu ruột là bà G. (ngụ TPHCM) thỏa thuận mua chung một căn nhà tại phường Thủ Đức, TPHCM. Để có tiền mua nhà, ông T. góp tiền mặt, còn bà G. góp bằng việc đổi một căn nhà khác cho bên bán. Đáng nói, việc góp vốn giữa ông T. và bà G. chỉ được thỏa thuận bằng lời nói.

Giai đoạn 2010-2011, ông T. trực tiếp giao nhiều lần tiền cho bên bán nhà, tổng cộng khoảng 1,7 tỷ đồng. Khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, ông T. và bà G. cùng đứng tên trên giấy tờ.

Đến năm 2012, trước khi ông T. lập gia đình, bà G. đề nghị ông chuyển nhượng lại phần sở hữu của mình trong căn nhà tại phường Thủ Đức, kèm theo lời hứa sẽ mua cho ông một căn nhà khác có giá trị tương đương.

Tin tưởng mối quan hệ họ hàng, ông T. đồng ý và ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không lập bất kỳ văn bản cam kết nào khác. Sau đó, theo ông T., lời hứa không được thực hiện, trong khi bà G. toàn quyền quản lý, cho thuê và hưởng lợi từ căn nhà.

Sắp bán căn hộ 70m2 giá hơn 1,7 tỷ đồng sát trung tâm Hà Nội

Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vừa điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, ngày 30/12/2025, liên danh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ sang quý I/2026, thay cho kế hoạch ban đầu là quý IV/2025.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến mở bán trong quý I/2026. Ảnh: Đình Phong

Trước đó, theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Dự kiến, khi hoàn thành vào quý IV/2027, dự án sẽ cung cấp 440 căn hộ. Trong đó, có 365 căn nhà xã hội có diện tích từ 70-76,2m2. Số lượng nhà ở xã hội để bán gồm 255 căn, 37 căn cho thuê mua, 73 căn cho thuê, còn lại là căn hộ thương mại.

Hà Nội duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 11.000ha

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Địa điểm tại các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân - TP Hà Nội.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trải dài khoảng 40km dọc sông Hồng, qua địa bàn nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện khu vực nội đô và vành đai phía bắc, phía nam thành phố.

Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 11.000ha, trong đó phạm vi nghiên cứu phục vụ yêu cầu phòng, chống lũ khoảng 11.425ha.