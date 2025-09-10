Tâm điểm mới của dòng tiền bền vững

River Park - phân khu thứ hai của khu đô thị LA Home - tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh rộng 60 m, cửa ngõ mới phía Tây TP.HCM - kết nối trực tiếp TP.HCM chỉ từ 5 phút. Tại đây, tuyến phố thương mại công năng kép được quy hoạch lộ giới 18 m, sở hữu mặt tiền thoáng rộng, không gian xanh mát.

Mỗi căn nhà phố được thiết kế tầng trệt linh hoạt cho kinh doanh F&B, thời trang, showroom hoặc văn phòng dịch vụ, trong khi các tầng trên đảm bảo không gian sinh hoạt hoặc cho thuê riêng biệt. Cùng với đó, thiết kế hướng tới tiêu chuẩn EDGE xanh bền vững, tối ưu với mặt đứng đón nắng, ban công che sáng, cửa kính lớn, hệ thống đèn LED và thiết bị tiết kiệm nước. Đây đều là những yếu tố góp phần gia tăng tính hiệu quả của mô hình kinh doanh. Theo báo cáo giai đoạn đầu từ JLL - đơn vị tư vấn chứng chỉ EDGE cho LA Home, dự án đáp ứng tiêu chí cho hiệu quả tiết kiệm năng lượng 25% so với mức tiêu chuẩn của EDGE; tiết kiệm nước 35% so với tiêu chuẩn. Khả năng tiết kiệm năng lượng vật liệu (embodied energy) đạt 40% nhờ sử dụng các vật liệu tối ưu, thân thiện với môi trường và sản xuất tại địa phương.

Điểm nổi bật của các tuyến phố tại phân khu này là đều liền kề hệ tiện ích lớn của toàn khu đô thị như trung tâm thể thao đa năng 1 ha, trung tâm thương mại 3 ha, công viên trung tâm 2,2 ha cùng hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế.

Tuyến phố thương mại liền kề trường học liên cấp chuẩn quốc tế tại River Park. Ảnh phối cảnh

Tuyến phố thương mại liền kề hệ thống trường liên cấp chuẩn quốc tế tại River Park mở ra cơ hội kinh doanh bền vững, đón đầu nhu cầu chi tiêu ngày càng cao cho giáo dục, giải trí và dịch vụ chăm sóc trẻ em. Vị trí này không chỉ tạo dòng khách ổn định từ cộng đồng cư dân, mà còn hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái giáo dục hiện đại - nơi phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho sự phát triển toàn diện của con trẻ.

Khi xu hướng tiêu dùng vì thế hệ tương lai đang gia tăng rõ nét, phụ huynh sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để con cái được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường giáo dục chất lượng cao. Đây chính là động lực thúc đẩy nhu cầu về những không gian thương mại gắn liền với hệ sinh thái giáo dục - chăm sóc - phát triển toàn diện, đặc biệt tại các khu đô thị quy hoạch bài bản và đầu tư đồng bộ chỉn chu như LA Home.

Vừa an cư vừa kinh doanh giữa cộng đồng tri thức trẻ

River Park thừa hưởng lợi thế từ vị trí LA Home khi nằm kề bên Khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha - điểm đến của hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao trong tương lai, tạo ra nguồn khách hàng ổn định cho cả nhu cầu kinh doanh lẫn cho thuê. Dự án đồng thời kết nối trực tiếp với TP.HCM và tâm điểm kết nối mạng lưới hạ tầng then chốt của khu vực gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và trục Võ Văn Kiệt nối dài. Nhờ lợi thế vị trí cùng thiết kế nhà phố thương mại công năng kép, River Park mở rộng tiềm năng thu hút dòng khách từ cả cộng đồng cư dân nội khu lẫn khu vực lân cận.

Trường học liên cấp chuẩn quốc tế tại LA Home. Ảnh phối cảnh

Khuôn viên sân chơi thể thao trong trường học liên cấp chuẩn quốc tế tại LA Home. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, các căn nhà phố thương mại công năng kép nằm ngay cạnh cụm trường học liên cấp chuẩn quốc tế mang lại tiềm năng kinh doanh ổn định nhờ nguồn khách chất lượng cao là cộng đồng phụ huynh - học sinh và cư dân trẻ. Đây là lựa chọn lý tưởng để phát triển các mô hình kinh doanh gắn liền với đời sống gia đình hiện đại: từ nhà sách, lớp học kỹ năng, học cụ thông minh, thời trang thiếu nhi, thực phẩm dinh dưỡng đến café gia đình…

Tuyến phố còn tạo dựng môi trường sống năng động, tiện nghi. Bao quanh là hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh như trung tâm mua sắm, công viên trung tâm, hồ bơi, sân tennis, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, trường học - tất cả góp phần hình thành hệ sinh thái sống toàn diện: an cư - học tập - làm việc - giải trí - mua sắm ngay trong lòng khu đô thị LA Home.

Tuyến phố thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ khu đô thị sinh thái LA Home, đặc biệt vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM chỉ từ 5 phút

Giữa làn sóng giãn dân về các đô thị vệ tinh giáp ranh TP.HCM, nhà phố thương mại đa công năng - kết hợp linh hoạt giữa ở và kinh doanh, cho thuê - đang trở thành kênh đầu tư được nhiều gia đình trẻ và nhà đầu tư cá nhân lựa chọn. Loại hình này vừa đảm bảo dòng tiền ổn định, vừa mang lại giá trị tích lũy dài hạn trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao hiệu quả khai thác thực tế và tính bền vững của tài sản.

Cơ hội sở hữu những căn nhà phố thương mại công năng kép này càng hấp dẫn hơn khi LA Home đang có nhiều chương trình ưu đãi lớn chỉ áp dụng trong tháng 9 này dành cho quý khách hàng.

An Mai