Tại xã Giao Thủy, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất là tài sản của UBND xã Giao Thủy vào sáng 21/9.

Theo đó, các lô đất đấu giá là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. 73 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (nay là xã Giao Thủy).

Diện tích các lô đất từ 95-300 m2. Đơn giá từ 10,2-17,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đến trên 3 tỷ đồng.

Ninh Bình sẽ đấu giá 195 lô đất tại xã Hải Tiến và xã Giao Thủy trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hà

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 17/9 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và trụ sở UBND xã Giao Thủy.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại phiên đấu giá đối với từng lô đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường HĐND, UBND xã Giao Thủy.

Tại xã Hải Tiến, sáng 28/9, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cùng Phòng Kinh tế xã Hải Tiến sẽ tổ chức đấu giá 122 lô đất.

122 lô đất đấu giá là tài sản của UBND xã Hải Tiến, thuộc khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý xã Hải Tiến.

Diện tích các thửa đất đấu giá từ 75-290 m2. Giá khởi điểm từ 8 triệu đến hơn 14,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ 750 triệu đến gần 2,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 24/9 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường hoặc từ 8h ngày 15/9 đến 17h ngày 24/9 tại trụ sở UBND xã Hải Tiến.

Hình thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Hải Tiến.