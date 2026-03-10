Magnus Walker hiện sinh sống và làm việc tại Los Angeles (Mỹ) vốn được biết đến như một “tín đồ” xe Porsche chính hiệu, với bộ sưu tập đa dạng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cuối tháng này, một số chiếc xe trong gara của ông sẽ được đưa ra đấu giá, mở ra cơ hội cho những người đam mê Porsche sở hữu các mẫu xe độc đáo.

Không giống nhiều nhà sưu tập luôn giữ xe ở trạng thái nguyên bản, Walker thường không ngại chỉnh sửa để tạo dấu ấn riêng.

Điển hình là chiếc Porsche 911 GT3 mà ông đang rao bán. Walker mua chiếc xe này vào năm 2016, sau đó sơn lại nắp ca-pô màu đen, kết hợp các điểm nhấn màu cam và xanh lam nổi bật trên thân xe.

Khoang nội thất cũng được tinh chỉnh nhẹ, trong đó có vô-lăng sợi carbon. Theo ước tính, chiếc xe có thể đạt mức giá đấu khoảng 125.000 USD.

Chiếc 911 đặc biệt

Một chiếc xe đáng chú ý khác trong bộ sưu tập là Porsche 911. Walker đã trang bị cho xe bộ mâm phong cách Fuchs màu đen cùng lớp sơn tùy chỉnh pha trộn giữa bạc, đen, đỏ sẫm và các điểm nhấn màu vàng phong cách rất đặc trưng của ông.

Mẫu xe được dự đoán có giá cao nhất tại phiên đấu giá là Porsche 911 Carrera 2.7 MFI. Đây là một trong những phiên bản cuối cùng của Porsche sử dụng hệ thống phun nhiên liệu cơ khí và vẫn giữ động cơ nguyên bản dung tích 2.7L.

Chiếc xe của Walker được cho là một trong 113 chiếc phiên bản homologation đặc biệt mà Porsche từng sản xuất cho thị trường Đức.

Ông cũng bổ sung một số chi tiết cá nhân như cánh gió “ducktail” phía sau, lớp sơn mới, đèn pha phủ màu vàng và bộ ghế thể thao bọc vải tartan.

Nhiều mẫu Porsche đáng chú ý khác

Ngoài những mẫu xe kể trên, phiên đấu giá còn có một số chiếc Porsche đáng chú ý khác như Porsche 928, hai chiếc Porsche 968, một chiếc Porsche 911 Carrera được lắp bộ body kit “Flat Nose”, cùng chiếc Porsche 911 Turbo màu xanh dương nổi bật, dự kiến có giá từ 175.000-200.000 USD (khoảng 4,37-5 tỷ đồng).

Porsche 911 Turbo màu xanh dương nổi bật.

Không chỉ bán xe, Walker còn đưa ra đấu giá hàng loạt phụ tùng và phụ kiện Porsche mà ông sưu tầm trong nhiều thập kỷ.

Bên cạnh đó còn có các món đồ sưu tầm thú vị như xe mô hình Hot Wheels hay bộ Lego Technic Porsche 911 GT3 RS có chữ ký.

Phiên đấu giá được giới sưu tầm xe cổ và người hâm mộ Porsche đặc biệt quan tâm, bởi nhiều chiếc xe trong số này đã đồng hành cùng Magnus Walker suốt nhiều năm và mang phong cách độ rất riêng.

Không loại trừ khả năng một trong những chiếc Porsche độc đáo này sẽ sớm xuất hiện trong gara của một nhà sưu tập mới.

Theo Carscoops

