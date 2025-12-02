Một lựa chọn nhỏ thắp lên hy vọng lớn

Giữa mùa đông vùng cao, nơi bản Phiêng Thẳm (Sơn La) chìm trong sương lạnh, những em nhỏ độ tuổi mẫu giáo vẫn đến lớp trong căn phòng mái tôn cũ, tường bong tróc, bàn ghế xiêu vẹo. Ở nơi tưởng chừng xa xôi ấy, ước mơ về một mái trường kiên cố đang được nhen lên từ chính những lọ TPBVSK LineaBon được mua mỗi ngày.

Chương trình “Nhà thiện nguyện nhí - Góp gạch xây trường” đã quy tụ hàng nghìn phụ huynh và hàng trăm điểm bán trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu góp 500 triệu đồng xây dựng trường mầm non cho 180 trẻ em Phiêng Thẳm.

Chương trình Nhà thiện nguyện nhí thu hút sự quan tâm của hàng nghìn phụ huynh và hàng trăm điểm bán

Guca Store - Khi tình yêu của người mẹ trở thành động lực lan tỏa

Trong hàng trăm điểm bán đồng hành cùng chiến dịch, Guca Store là một trong những đơn vị nổi bật nhất, được vinh danh Top 1 - Lan tỏa yêu thương.

Đại diện Guca Store - Dược sĩ Giang Thị Thu Huyền, cũng là mẹ của hai bé sinh đôi, chia sẻ: “Mình hiểu yêu thương là chọn điều tốt nhất cho con. Vì vậy, mỗi sản phẩm mình lựa chọn phải an toàn - chất lượng - đáng tin”.

Dược sĩ Giang Thị Thu Huyền mong muốn mang đến khách hàng sự yên tâm

Từ chính hành trình làm mẹ, chị Huyền sáng lập Guca Store với mong muốn mang đến cho các mẹ bỉm sữa sự yên tâm: “Guca Store ra đời từ tình yêu của một người mẹ, đặt sức khỏe con nhỏ lên hàng đầu. Mình muốn giúp các mẹ mua sắm sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, nguồn gốc rõ ràng. Làm mẹ là hành trình vất vả nhưng đầy yêu thương và Guca Store luôn muốn được đồng hành trong hành trình thiêng liêng đó.”

Chị Thu Huyền tích cực lan tỏa chương trình Nhà thiện nguyện nhí để trao yêu thương tới các em nhỏ vùng cao

Không chỉ kinh doanh, chị Huyền còn tích cực lan tỏa chương trình “Nhà thiện nguyện nhí” tới cộng đồng khách hàng, để mỗi mẹ khi mua sản phẩm cho con đều cảm thấy mình đang góp phần tạo nên điều ý nghĩa cho những em bé khác.

Hành trình yêu thương vẫn đang tiếp tục lan tỏa

Chị Thu Huyền - đại diện Guca Store chia sẻ: “Với Guca Store, mỗi chiến dịch là một sợi dây kết nối yêu thương gắn kết thương hiệu, đại lý và người tiêu dùng trong cùng một hành trình vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng khi mỗi người chung tay, những việc nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần thay đổi tương lai của nhiều em nhỏ mai sau.”

Hành trình yêu thương vẫn đang tiếp tục được lan tỏa

Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục triển khai đợt 2, mở rộng quy mô để nhiều em nhỏ có cơ hội được học tập trong những ngôi trường khang trang, ấm áp.

“Guca Store cùng các đại lý mẹ & bé trên toàn quốc mong muốn biến những lựa chọn giản dị của ba mẹ thành hành động lan tỏa yêu thương - nuôi dưỡng sức khỏe hôm nay, dựng xây tương lai ngày mai”, đại diện Guca Store chia sẻ.

(Nguồn: Guca Store)