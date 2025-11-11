Em Sùng Mí Sính (SN 2007) ở thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang – nhân vật trong bài viết: “Con trai gặp nạn, người phụ nữ H’Mông cầu cứu”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Sùng Mí Sinh số tiền 68.253.868 đồng

Gia đình Sính thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Vì hoàn cảnh khó khăn, em phải nghỉ học sớm để đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Mới đây, Sính xin được việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh. Tuy nhiên, đêm 5/10, khi đang trên đường từ Tuyên Quang trở lại nơi làm việc, em không may gặp tai nạn tại khu vực xã Bắc Quang (Tuyên Quang), bị đa chấn thương nặng.

Sính được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hàm mặt và nối xương cẳng tay cho em. Mọi chi phí điều trị, bố mẹ phải vay mượn khắp nơi, thậm chí bán hết thóc trong nhà để có tiền chạy chữa cho con.

Nhờ sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Báo VietNamNet, gia đình đã nhận được số tiền 68.253.868 đồng hỗ trợ kịp thời.

Anh Sùng Mí Gió (anh rể của Sính) cho biết: “Hiện Sính đã được xuất viện, về nhà điều trị phục hồi và tái khám định kỳ theo lịch bác sĩ. Nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình tôi mới có điều kiện chạy chữa cho em Sính. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để thanh toán viện phí và mua thuốc cho Sính”.