Nhà thóp hậu là thửa đất hoặc căn nhà có phần hậu (phía sau) hẹp hơn mặt tiền, tạo hình dạng thu nhỏ dần, không vuông vức. Tỷ lệ thóp có thể nhẹ, chỉ hụt vài centimet, hoặc nhiều hơn, khiến phần hậu co lại đáng kể so với phần trước. Nhà thóp hậu xuất hiện ở các mảnh đất trong ngõ nhỏ, đất méo góc hoặc những khu vực phát triển tự phát từ lâu đời.

Theo quan niệm phong thủy, nhà thóp hậu thường bị cho là kém may mắn trong làm ăn. Tuy nhiên, nhiều khách hàng hiện nay cho rằng yếu tố này không còn quá ảnh hưởng, đặc biệt khi mục tiêu là mua để cho thuê, kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư "lướt sóng". Với giá rẻ hơn, khả năng khai thác cho thuê hoặc bán lại vẫn rất khả thi.

Trong thời điểm giá nhà đất liên tục leo thang, nhiều mảnh đất từng bị xem là khó bán như thóp hậu, kém vuông vức trong ngõ lại bất ngờ trở thành lựa chọn của không ít người. Điều này khác biệt so với giai đoạn thị trường trầm lắng, khi khách hàng thường ưu tiên các sản phẩm “đẹp chuẩn”.

Anh Đức - một môi giới bất động sản, đang rao bán giúp khách một căn nhà trong ngõ tại phường Hà Đông. Do đất thóp hậu nên chủ nhà đưa ra mức giá hơn 5 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với những mảnh vuông vức cùng diện tích ở gần đó có giá khoảng 6-8 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà trong ngõ bị thóp hậu có giá rẻ hơn. Ảnh minh họa: D.A

Khảo sát cho thấy, giá nhà thóp hậu thường "mềm" hơn so với các bất động sản cùng khu vực. Tại phường Thanh Xuân, một lô đất khoảng 30m2 trong ngõ, phần hậu hụt khoảng 20cm, đang được chào bán 4,5 tỷ đồng, tương đương 140-150 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn khoảng 16-22% so với mặt bằng chung khu vực, dao động quanh 180 triệu đồng/m2.

Tại phố Trung Kính, một lô góc thóp hậu nhẹ, ngõ ô tô tránh, hiện trạng đất trống, được rao bán với giá 5,5-6 tỷ đồng (110-120 triệu đồng/m2), giảm khoảng 20% so với các sản phẩm tương đương.

Một lô đất thóp hậu trong ngõ nhỏ tại khu vực Hoàng Mai, phần hậu chỉ rộng khoảng 1m, đang được rao bán 3-3,4 tỷ đồng, tương đương 75-85 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn khoảng 15% so với mặt bằng chung của khu vực (90-100 triệu đồng/m2).

Có nên mua nhà thóp hậu?

Anh Đức cho biết, khách hàng đã bớt khắt khe hơn với yếu tố thóp hậu. Thay vì chạy theo những lô đất “hoa hậu” đang bị đẩy giá cao, người mua linh hoạt hơn, ưu tiên giá trị thực tế và bài toán tài chính.

Xét trên khía cạnh giá trị, nhà thóp hậu thường rẻ hơn 15-30% so với những lô đất vuông vức cùng khu vực. Điều này tạo lợi thế đáng kể cho người mua có ngân sách hạn chế hoặc nhà đầu tư tìm kiếm biên độ sinh lời tốt hơn.

Ở khía cạnh công năng, nếu phần thóp không quá nhiều, hoàn toàn có thể tối ưu thiết kế để đảm bảo diện tích sử dụng mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Theo môi giới này, nhà thóp hậu là lựa chọn phù hợp khi mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường. Trong đó, vị trí là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị nhà đất. Nếu nhà thóp hậu nằm trong khu vực đang cải thiện hạ tầng, gần các tuyến metro hoặc trung tâm thương mại mới, khả năng tăng giá vẫn rất rõ rệt, thậm chí không thua kém các lô vuông vức.

Đối với mô hình nhà cho thuê dài hạn, homestay, kinh doanh dịch vụ, khách thuê ít khi quan tâm hình dạng đất. Họ quan tâm nhiều hơn đến vị trí và tiện ích. Điều này giúp nhà thóp hậu vẫn có tỷ suất khai thác tương đối ổn định.

Ngược lại, nếu phần thóp quá lớn sẽ gây khó khăn cho thiết kế, ngõ quá hẹp, hoặc giá bán không rẻ hơn nhiều so với lô đất vuông vức, người mua nên cân nhắc kỹ.

Người mua cũng cần lưu ý rằng thanh khoản của loại hình này nhìn chung chậm hơn so với nhà vuông vắn, dù trong bối cảnh giá nhà tăng và nguồn cung khan hiếm, khoảng cách thanh khoản đã thu hẹp.

“Nếu mua để giữ tiền hoặc cho thuê, nhiều người chấp nhận thóp hậu, miễn là pháp lý chuẩn và vị trí vẫn có tiềm năng”, anh Đức nói.