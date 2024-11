Gia đình tôi đã nhiều năm sống tại một con ngõ ở Mỹ Đình (Hà Nội). Hồi tháng 3 năm nay, hàng xóm đối diện nhà tôi do làm ăn thua lỗ nên bán căn nhà 42m2, giá 5,5 tỷ đồng. Bán xong họ dọn đi, tôi hầu như không nhìn thấy chủ mới, chỉ biết ngày nào cũng có thợ đến sơn sửa lại nhà.

Ban đầu tôi cho rằng, căn nhà đã xây lâu năm, nhìn khá cũ nên chủ mới sửa sang lại xong rồi mới chuyển đến ở. Nhưng sau khoảng 2 tháng, nhà đã sửa xong, ngày nào cũng có khách đến xem, tôi mới biết chủ mới mua không phải để ở mà là đầu tư.

Qua quá trình cải tạo của chủ mới, căn nhà được sơn lại bên ngoài trông mới mẻ, sáng sủa, bên trong tân trang lại nội thất, trồng thêm cây xanh. Từ một căn nhà cũ không mấy nổi bật, qua bàn tay chủ mới trở nên đẹp đẽ, hút mắt hơn.

Nhưng điều khiến tôi và nhiều hàng xóm ngỡ ngàng hơn cả là căn nhà tăng giá chóng mặt sau khi "mặc áo mới". Chủ nhà rao bán giá 8,5 tỷ đồng.

Tôi nghĩ có ai chịu mua căn nhà nằm trong ngõ, ô tô không vào được, diện tích chỉ 40m2 mà giá đã vọt lên 8,5 tỷ đồng. Thế nhưng, khá nhiều người đến xem, thậm chí giao dịch xong xuôi và bán được với giá tròn 8 tỷ đồng.

Theo đà tăng của chung cư, giá nhà trong ngõ ở Hà Nội cũng tăng mạnh. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Chưa kịp hết bất ngờ, tôi nghe tin chủ mới cũng mua để đầu tư. Ngôi nhà lại được rao bán tiếp và lần này với giá 10 tỷ đồng. Thực sự là mức giá sốc. Từ 5,5 tỷ đồng ban đầu, căn nhà đã tăng giá gấp đôi chỉ qua hai lần sang tay và tân trang cho đẹp mắt.

Chúng tôi, những người hàng xóm cũ, vô cùng sửng sốt. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, giá nhà có thể tăng chóng mặt như thế. Nhà trong ngõ nhỏ, ô tô không vào được, vậy mà giá lên đến 10 tỷ, con số mà trước giờ tôi chỉ thấy ở những căn nhà ngoài mặt phố.

Nhưng lần này, việc mua bán có vẻ không dễ dàng như lần trước nữa. Chủ đã rao mấy tháng mà chưa bán được. Tôi vẫn thấy có khách đến xem, có người còn dò hỏi những người hàng xóm như chúng tôi để tham khảo giá. Họ cũng bảo là nhà đẹp mắt, long lanh nhưng giá lại quá “chát”.

Thời gian qua, tôi đã nghe nói nhiều về việc tăng giá chung cư, tăng giá nhà đất. Có người nói do lạm phát, do nguồn cung hạn chế, do tâm lý đám đông,... Nhưng từ câu chuyện căn nhà hàng xóm, tôi thấy giá nhà tăng có sự tác động từ hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn.

Khi thị trường nóng lên, sẽ có nhiều người tính chuyện đầu cơ. Họ mua nhà không phải để ở mà tân trang lại để bán kiếm lời. Chỉ cần sửa sang một chút cho mới, nhìn bắt mắt hơn, mỗi lần sang tay căn nhà lại cõng thêm vài tỷ đồng tiền chênh. Điều này khiến giá nhà liên tục bị đẩy lên cao so với giá trị thực.

Người mua lại hay bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp mắt của căn nhà mà không biết rằng, đó vốn dĩ là một căn nhà cũ, đã qua tay nhiều người và được trang trí, làm mới để bán.

Chỉ cần không tìm hiểu, khảo giá kỹ, để vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi nhà đánh lừa mà xuống tiền có thể sẽ bị mua đắt. Chưa kể, cốt nhà là cũ, sửa sang bóng bẩy vốn để che đậy bên ngoài, đến khi về ở mới phát sinh các vấn đề khác.

Hồng Vân (Hà Nội)