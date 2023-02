Nhà toán học xuất chúng, sống vô gia cư là ai?

Chính xác

Ngày 20/9/1996, Paul Erdos đang dự hội nghị toán học ở Warsaw (Ba Lan) thì qua đời vì đau tim.

Cái chết của ông được hầu hết các ấn phẩm tin tức hàng đầu thế giới đưa tin, bao gồm cáo phó trên The Chicago Tribune, The New York Times, The Independent, The Washington Post và nhiều tờ khác...