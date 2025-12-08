Hỏi cưới bằng lễ vật là truyền thống lâu đời của quê nhà bà Ph. (xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, trước đây là huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Dù hiện tại, phong tục này đã có phần mai một - người dân thường dùng tiền mặt dẫn cưới thay vì hiện vật - nhưng gia đình bà Ph. vẫn giữ lại nét đẹp cưới hỏi truyền thống này.

“Chúng tôi yêu nét văn hóa xưa nên muốn gìn giữ và bảo tồn. Thêm nữa, con trai tôi lấy vợ cùng xóm, cách nhà khoảng 100m, việc gánh lễ vật sang hỏi cưới cũng thuận tiện.

Trước đây, con trai cả của tôi lấy vợ ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), dù rất muốn thực hiện theo phong tục truyền thống, nhưng vợ chồng tôi không thể làm được vì khoảng cách xa xôi”, bà Ph. nói.

Video ghi lại khoảnh khắc nhà trai gánh lễ đi hỏi cưới ở Phú Thọ. Nguồn: Hùng Trang quay phim

Con trai thứ 2 của bà Ph. tổ chức đám cưới ngày 21/11 vừa qua. Đám hỏi được tổ chức vào buổi sáng 20/11.

Trước đó, gia đình bà Ph. chủ động đề xuất với nhà gái việc gánh lễ sang hỏi cưới. Cùng với việc chuẩn bị các tráp lễ cưới hỏi hiện đại, tiền dẫn cưới, gia đình bà muốn chuẩn bị thêm các phần lễ vật như một cách bày tỏ sự trân trọng đối với cô dâu và đấng sinh thành. Nhà gái cũng rất ủng hộ việc này.

Gia đình bà Ph. lựa chọn lễ vật kỹ lưỡng. Buồng cau phải đẹp, đều quả, gạo phải mới, rượu phải ngon... Vợ chồng bà quan niệm, lễ vật càng chỉn chu thì càng thể hiện được tấm lòng trân quý của nhà trai đối với nhà gái.

Trong đám hỏi, gia đình bà Ph. đem sang nhà gái những lễ vật như: 1 buồng cau, 10kg gạo, 1 đầu lợn, rượu, chè, 2 lễ gà trống... Tất cả được đặt vào thúng và dùng quang gánh để gánh sang nhà gái. Vì 2 nhà ở chung một xóm nên việc gánh lễ khá thuận tiện.

“Người gánh lễ là con trai và cháu rể của tôi. Mọi người, từ cụ già đến thanh niên đều thích thú trước phong tục này. Bản thân tôi thì thấy vui vì giữ được nét đẹp cưới hỏi truyền thống”, bà Ph. chia sẻ.

Hình ảnh nhà trai gánh lễ đi hỏi cưới trong đám hỏi của con trai bà Ph.

Sau tất cả, bà Ph. phấn khởi khi ngày vui của con diễn ra suôn sẻ và ý nghĩa. Bà càng vui hơn khi gia đình có thêm nàng dâu mới.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhà trai ở Phú Thọ gánh lễ đi hỏi cưới được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi về nét đẹp cưới hỏi truyền thống: “Giới trẻ thời nay mấy ai biết đến tục gánh lễ đi hỏi cưới. Nét đẹp cưới hỏi này đáng được gìn giữ”; “Tôi cũng từng giúp người thân gánh gạo dẫn cưới. Cảm giác đặc biệt lắm, ngày vui của đôi trẻ cũng nhờ thế mà ý nghĩa hơn”...