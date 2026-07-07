Ngày 7/7, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía đông đường Trần Phú, đoạn từ cầu Trần Phú đến cảng Nha Trang. Đây là trục ven biển trung tâm, có vai trò quan trọng đối với không gian đô thị, du lịch và cảnh quan của Nha Trang. Khu vực lập quy hoạch rộng khoảng 80,6ha, được triển khai theo 2 giai đoạn: đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP Nha Trang cũ đến năm 2040, đồng thời làm cơ sở quản lý đất đai, kiến trúc, hạ tầng và thu hút đầu tư.

Một góc bãi biển Nha Trang nhìn trên cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong quy hoạch lần này, địa phương ưu tiên không gian công cộng thay vì tăng mật độ xây dựng tại khu vực ven biển có giá trị lớn về thương mại, du lịch. Theo cơ cấu sử dụng đất, hơn 275.500m2 được dành cho cây xanh công cộng, chiếm khoảng 34,2% diện tích toàn khu.

Ngoài ra, quy hoạch bố trí hơn 32.300m2 quảng trường công cộng, hơn 97.200m2 bãi cát và gần 221.500m2 đất giao thông. Hệ thống công viên ven biển sẽ được phát triển liên tục, kết nối với khu dân cư, cơ sở dịch vụ và các điểm du lịch hiện hữu, hình thành chuỗi không gian mở phục vụ người dân và du khách.

Các công trình dịch vụ trong công viên như điểm dừng chân, nhà vệ sinh công cộng, nhà chờ, công trình phụ trợ và tiện ích du lịch được phép bố trí. Tuy nhiên, các hạng mục này phải có quy mô thấp tầng, hệ số sử dụng đất thấp nhằm hạn chế tối đa việc che chắn tầm nhìn ra biển, bảo đảm tính liên tục của dải công viên ven biển.

Quy hoạch cũng định hướng hình thành các quảng trường công cộng, tuyến xe đạp cảnh quan dọc bờ biển; khuyến khích bố trí không gian văn hóa, nghệ thuật, khu trải nghiệm văn hóa biển và các điểm vui chơi ngoài trời. Đây được xem là giải pháp tăng sức hút du lịch, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Về giao thông, đường Trần Phú tiếp tục giữ vai trò trục chính. Hệ thống đường nội bộ sẽ được hoàn thiện để kết nối các khu chức năng. Đồ án bố trí 13 bãi đỗ xe, gồm 9 bãi trong công viên, 1 bãi theo quy hoạch phân khu và 3 bãi đỗ xe ngầm.

Ngoài ra, quy hoạch nghiên cứu xây dựng 3 hầm đi bộ tại khu vực khách sạn Havana, công viên Yersin và quảng trường Thanh Niên. Địa phương cũng khuyến khích xây cầu đi bộ vượt đường Trần Phú và một số tuyến đường khác để tăng kết nối giữa khu dân cư với bãi biển, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là vào mùa cao điểm du lịch.

Về lộ trình, đến năm 2030, địa phương sẽ tập trung cải tạo khu dân cư hiện hữu, đầu tư công viên công cộng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông chính, đồng thời hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư. Sau năm 2030, khu vực này tiếp tục được hoàn thiện theo quy hoạch được duyệt.

Theo đồ án, nhà ở riêng lẻ được xây tối đa 6 tầng; công trình dịch vụ, cơ quan, trụ sở tối đa 20 tầng. Riêng chung cư hỗn hợp và công trình dịch vụ du lịch được phép xây tối đa 40 tầng, tùy từng ô quy hoạch và phải đáp ứng các quy chuẩn hiện hành.

Với công trình văn hóa, di tích, tôn giáo, quy hoạch yêu cầu bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc hiện hữu, hạn chế can thiệp làm thay đổi cảnh quan. Các công trình biểu tượng trên trục ven biển hoặc cửa ngõ đô thị phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Nha Trang.