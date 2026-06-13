Sáng 13/6 tại TPHCM, hàng trăm độc giả chờ gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để giao lưu và ký tặng dành cho những người sở hữu boxset bìa cứng Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim - ấn phẩm hợp tác đặc biệt nhân kỷ niệm 45 năm NXB Trẻ và 50 năm FAHASA.

Boxset gồm bốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim điện ảnh: Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình. Điểm đặc biệt là cả 4 cuốn đều in bìa cứng với hình ảnh lấy từ các bộ phim chuyển thể.

Khi được hỏi cảm xúc khi nhìn lại hành trình một tác phẩm "sống" qua nhiều hình thức, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rất vui. "Một tác phẩm văn học giống như một món ăn được nấu lại bởi một đầu bếp khác, với kỹ thuật khác. Tác giả và độc giả đều được thưởng thức thêm một phiên bản mới, vòng đời của sản phẩm được kéo dài ra", ông chia sẻ.

Ông cũng chỉ ra sự tương tác 2 chiều giữa sách và phim: "Khán giả đi xem phim, thấy thích mà chưa đọc sách sẽ về tìm đọc. Độc giả đã đọc sách khi phim ra thế nào cũng muốn xem. Hai loại hình này hỗ trợ, không cạnh tranh nhau".

Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ hiện có 4-5 tác phẩm đã được các hãng phim mua bản quyền.

'Điện ảnh không thể bê nguyên tác, chỉ cần giữ tinh thần'

Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ tác phẩm văn học chuyển thể thành phim giữ được tính toàn vẹn là chuyện khó, thậm chí bất khả thi. Ví dụ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, ông thích chi tiết nhân vật cha xách đèn đi tìm 2 đứa con ban đêm nhưng phim không đưa vào được.

Ông lý giải, tiểu thuyết có thể dài 200-500 trang nhưng phim chỉ chiếu 90-120 phút. Hai thể loại có cách kể hoàn toàn khác nhau: đọc sách, người ta có thể bỏ xuống cả tuần rồi đọc tiếp còn xem phim mất tập trung vài phút là lệch khỏi câu chuyện.

Trả lời VietNamNet về điều kiện tiên quyết đặt ra với các ê-kíp muốn chuyển thể tác phẩm của mình, ông bày tỏ yêu cầu duy nhất là sản phẩm điện ảnh phải giữ được thông điệp, giữ được tinh thần của tác phẩm. Nhà văn cũng thừa nhận chưa bao giờ xem các kịch bản chuyển thể nào từ tác phẩm vì sợ ý kiến của tác giả khác biệt sẽ khiến các ê-kíp lúng túng.

Về lo ngại phim dở sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi, nhà văn cười: "Nếu phim hay hơn sách thì đạo diễn giỏi. Còn nếu phim dở thì đạo diễn dở, chứ không ảnh hưởng đến tôi đâu. Ruộng nhà ai người ấy cày thôi, người nào việc nấy. Mảnh ruộng của tôi là văn học. Tôi không can thiệp hay lo lắng. Tôi mà lo lắng chuyện đó lấy đâu ra thời gian ngồi viết sách mới".

Ông tiết lộ hiện có 4-5 tác phẩm đã được các hãng mua bản quyền để làm phim chuyển thể, trong đó có Ngồi khóc trên cây.

TPHCM - 'vùng đất sáng tạo' dài nhất đời

Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của TPHCM đến sự nghiệp, Nguyễn Nhật Ánh thừa nhận dù quê gốc Quảng Nam với làng Đo Đo, thị trấn Hà Lam nhưng nơi ông sống lâu nhất, trưởng thành, làm việc và lập gia đình là Sài Gòn.

"TPHCM đi vào tác phẩm của tôi rất nhiều như: Nữ sinh, Cô gái đến từ hôm qua, Con chim xanh biếc bay về, Cô bé hàng xóm và 4 viên kẹo, bộ truyện dài Kính vạn hoa 54 tập - tất cả đều lấy bối cảnh thành phố, chưa kể bài thơ được phổ nhạc như Thành phố tình yêu và nỗi nhớ".

Về lý do TPHCM thuận lợi cho người viết, ông cho rằng không phải vì chất liệu sáng tạo, nhà văn ở đâu cũng có chất liệu mà vì điều kiện sinh hoạt văn chương: nhiều nhà xuất bản, hội sách, đường sách, hội thảo và quan trọng nhất là mật độ tương tác giữa nhà văn với nhà xuất bản, giữa nhà văn với nhà văn, giữa nhà văn với độc giả.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hiện 71 tuổi nhưng vẫn duy trì ra mắt sách đều đặn mỗi năm.

Bí quyết viết đều mỗi năm 1 cuốn sách

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về sự kỷ luật, động lực sáng tạo hay yếu tố nào mà ở tuổi 71 nhà văn vẫn duy trì nhịp mỗi năm ít nhất 1 cuốn sách, tác giả của hàng chục đầu sách bán triệu bản chia sẻ: "Quan trọng nhất là yêu nghề. Viết sách cực khổ lắm, không phải xuề xòa gì đâu. Ngồi gõ một mình 4-5 tiếng mỗi ngày, người ngoài thấy như bị phạt. Nếu không yêu nghề, không thể làm được".

Ông cũng nhấn mạnh: "Một tinh thần bình ổn cần một cơ thể tráng kiện. Ngồi một lát đau lưng không thể nào viết sách được. Tôi ngày nào cũng tập thể dục. Khi viết, tôi thấy mình đang sống".

Tháng 7 tới, Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt cuốn sách mới mang tên Chuyện tình thị trấn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời câu hỏi của độc giả nhỏ:

Ảnh, video: HM