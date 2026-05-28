Món quà không thể bỏ lỡ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịp hè 2026

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), hệ thống Fahasa vừa đồng loạt giới thiệu chuỗi sự kiện văn hóa - giáo dục kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9.

Chương trình mùa hè 2026 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 28/5-30/6 với chủ đề Điểm hẹn mùa hè, tập trung vào hoạt động phát hành sách, giao lưu tác giả và trải nghiệm văn hóa dành cho thiếu nhi và giới trẻ. Giai đoạn 2 từ 1/7-5/9 chuyển sang chủ đề phục vụ năm học mới.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất trong giai đoạn 1 là sự kiện giao lưu - ký tặng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - tác giả Việt Nam hiếm hoi có nhiều tác phẩm được chuyển thể điện ảnh thành công như Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua hay gần đây nhất là Ngày xưa có một chuyện tình. Gắn bó với nhiều thế hệ độc giả suốt hàng chục năm, ông vẫn là cái tên đủ sức kéo hàng dài người hâm mộ chỉ để được cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của mình.

Nhân dịp này, boxset tuyển tập các truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã được chuyển thể lên màn ảnh sẽ lần đầu ra mắt dưới dạng phiên bản độc quyền được thiết kế đặc biệt.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ cuốn sách mới. Ảnh: HM

Chương trình Manga Fest 2026 thu hút cộng đồng yêu văn hóa Nhật Bản với không gian trưng bày các series đình đám như: One Piece, Naruto, Chainsaw Man, Kimetsu no yaiba và Jujutsu kaisen, đi kèm hoạt động cosplay, workshop và nhiều ưu đãi sản phẩm sưu tầm. Ngoài ra, sự kiện ra mắt bộ sưu tập Pokemon mới vào ngày 25/6, cùng buổi hội thảo chuyên đề về kỹ năng thành công của tác giả Trần Tiến Công diễn ra vào ngày 10/6.

Giai đoạn 2 nổi bật với lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác cùng đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển sách gốc, cùng ngày hội Harry Potter với phiên bản boxset đặc biệt độc quyền và hội sách hè kết hợp hội sách Back to School tổ chức tại nhiều trung tâm thương mại trên cả nước.

3 cuốn sách giúp người trẻ vượt qua lo âu

Đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chữa lành nội tâm, top 3 cuốn sách chăm sóc sức khỏe tinh thần vừa ra mắt của Medinsights sẽ mở ra không gian thấu hiểu, giúp người trẻ vượt qua lo âu và tái tạo năng lượng tích cực.

'Thoát khỏi lo âu, thấu hiểu cảm xúc cho tuổi teen': Chiếc ôm thấu cảm cho tuổi mới lớn

Không đi theo lối mòn lý thuyết khô khan, cuốn sách của Tiến sĩ Regine Galanti là những chiến lược "bước nhỏ" để nhận diện và làm hòa với nỗi sợ hãi của chính mình. Dựa trên nền tảng của liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), cuốn sách giúp bạn trẻ hiểu rằng khi ta thay đổi, đời cũng sẽ đổi thay.

Sách đan xen các bài tập thực hành, sơ đồ rõ ràng, bài trắc nghiệm và tình huống minh họa theo dạng "công thức nấu ăn" - có thời gian thực hiện và kết quả mong đợi cụ thể. Người đọc có thể tiếp cận ít hay nhiều tùy theo mức độ thoải mái của mình mà vẫn nhận về những hành động hữu ích để áp dụng ngay lập tức.

'Bộ 125 thẻ cân bằng cảm xúc theo phương pháp DBT': Hộp sơ cứu tâm hồn

Bộ 125 thẻ của Tiến sĩ Kiki Fehling là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giúp người trẻ học cách chấp nhận thực tại mà không phán xét, đồng thời nỗ lực thay đổi để tạo ra một cuộc sống đáng sống hơn.

Bằng cách tìm thấy sự cân bằng giữa hai thái cực đối lập là "chấp nhận" và "thay đổi" - vốn là triết lý cốt lõi của Liệu pháp Hành vi Biện chứng (DBT), bộ thẻ giúp bạn trẻ điều chỉnh các cảm xúc mạnh mẽ và tăng cường khả năng phục hồi sau những cơn khủng hoảng nội tâm.

Ấn phẩm tập trung vào 4 hệ kỹ năng nòng cốt của DBT: Chánh niệm để sống trọn vẹn ở hiện tại; Chịu đựng đau khổ để vững vàng vượt qua bão giông; Điều chỉnh cảm xúc để tìm lại sự cân bằng và Giao tiếp hiệu quả để xây dựng kết nối bền vững.

Với 125 thẻ chỉ dẫn cụ thể đi kèm sổ tay hướng dẫn chi tiết, người dùng có thể dễ dàng đưa các kỹ thuật trị liệu vào tình huống thực tế, từ đó bảo vệ lòng tự trọng và nuôi dưỡng những mối quan hệ lành mạnh, ấm áp.

'Nhà trị liệu bỏ túi': Lời hồi đáp dịu dàng, tháo gỡ vòng lặp tổn thương

Dành cho những ai đang cảm thấy mắc kẹt trong vòng lặp của lo âu, bế tắc hay những mối quan hệ tổn thương, Nhà trị liệu bỏ túi của TS. Annie Zimmerman xuất hiện như một lời hồi đáp dịu dàng và tinh tế. Thay vì đẩy người đọc vào sự tự vấn tiêu cực "mình có vấn đề gì sao?", "mình sai ở đâu?”... tác giả dẫn dắt họ ngừng việc cố gắng sửa lỗi bản thân để bắt đầu một hành trình thấu hiểu sâu sắc hơn.

Thông qua cuộc truy hồi nhẹ nhàng về nơi những khuôn mẫu niềm tin đầu tiên được hình thành, quá khứ, cuốn sách giúp người trẻ tháo gỡ tận gốc những nút thắt tâm lý bằng các ví dụ đời thường và bài tập ứng dụng ngay lập tức. Đây không chỉ là một tài liệu tham khảo khoa học mà còn là người bạn đồng hành, giúp bạn trẻ biết dừng lại để suy ngẫm, chữa lành những vết sẹo cũ và từng bước khơi dậy sự cân bằng vốn có trong tâm hồn.

Sự xuất hiện của top 3 ấn phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, trang bị cho thế hệ trẻ những bộ công cụ khoa học để làm chủ cảm xúc, vững vàng bước qua giai đoạn trưởng thành đầy biến động.

