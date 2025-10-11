Đây là tập truyện gồm 22 truyện ngắn, được ví như “một cuốn nhật ký bằng chữ của người từng đi qua nhiều vùng đất và nhiều tâm cảnh”.

Tác phẩm mới của Trần Duy Thành - tập truyện ngắn “Từng gắn bó, từng yêu thương”.

Sinh năm 1995, từng sống ở cả 3 miền và có thời gian làm việc tại Australia, Trần Duy Thành viết bằng trải nghiệm của người trẻ từng rời nhà, từng cô đơn, từng đứng giữa giao điểm của thay đổi.

Anh quan niệm: “Truyện ngắn nhất định phải chân thật”. Chính sự chân thật ấy khiến tập sách có sức chạm sâu - không lên gân triết lý, chỉ kể những điều tưởng nhỏ mà chạm tới lòng người.

Những truyện như: Là nhà, Quê nhà trong tim, Giải pháp duy nhất, Điều đến muộn xoay quanh mái ấm, cha mẹ, những mối ràng buộc giữa người thân. Ở đó, tác giả không tô hồng nỗi buồn, cũng không né tránh những va đập giữa thương và hiểu - điều giữ mái nhà vững có khi chỉ là chút hơi ấm của bếp, một lời thứ tha, một cái ôm muộn.

Ở mảng truyện khác, như: Tôi đánh rơi gì khi trẻ?, Bay một chiều, Chính mình, Bí mật anh và em, Trần Duy Thành quan sát thế giới của người trẻ trong thời đại công nghệ: lạc lõng, đi tìm bản dạng, chênh vênh giữa vật chất và tinh thần. Anh đề cập đến hẹn hò online, giới tính, nỗi cô độc giữa đô thị, nhưng giữ văn phong dung dị, giàu nhân cảm.

Nhà văn Tống Phước Bảo nhận xét: “Tập truyện giản dị, được kể bằng cái nhìn rộng mở, trong tâm thế chân thành mà giàu xúc chạm. Giữa sự năng động của thời đại, giá trị sống và lòng tử tế vẫn là trung tâm mà Trần Duy Thành hướng tới. Từng gắn bó, từng yêu thương là tập truyện ngắn nhưng mang thông điệp dài”.

Đọc xong, người đọc dễ nhận ra mình đâu đó trong từng câu chữ: khi tha thứ, khi mất mát, khi dám yêu thêm lần nữa. Giữa những biến động của đời sống, Trần Duy Thành chọn viết để gìn giữ nhân tâm. Từng câu chuyện, dù buồn hay vui, đều gợi lại điều cũ kỹ mà bất biến: khi ta đã từng gắn bó, từng yêu thương - nghĩa là ta đã sống hết mình cho một phần đời.

Tác giả Trần Duy Thành.

Được biết, ngoài 2 tác phẩm trên, Trần Duy Thành còn là tác giả của Say nắng Sài Gòn (NXB Văn học). Với anh, “Mỗi người sống như là đang viết một cuốn sách”. Còn với tập truyện mới nhất này, Trần Duy Thành tâm niệm: “Đi xa để hiểu giá trị của trở về hay ở lại để hiểu sức nặng của sự ra đi. Mỗi người đều có một miền đất đau đáu trong lòng mình”.

Theo tác giả trẻ này, “Yêu đương cho ta biết hạnh phúc, nhớ nhung, tiếc nuối, trân trọng… Chúng ta cần tình yêu để hiểu người, biết mình, nhìn và cảm nhận trọn vẹn về một mối quan hệ”.