Nhà văn Lê Xuân Khoa vừa ra mắt tiểu thuyết Từ trên giời rơi xuống (Sách Thiện Tri Thức phối hợp với NXB Thế giới ấn hành).

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Đoàn Thành Luân - nhiếp ảnh gia tài năng với biệt danh Bánh Mì. Sau một tai nạn nghiêm trọng khiến trí nhớ suy giảm và khả năng cầm máy bị ảnh hưởng, anh buộc phải học lại cách sống và làm quen với chính mình như một người mới. Qua đó, tác giả đặt ra câu hỏi: "Nếu một ngày bạn tỉnh dậy không còn nhớ mình là ai, bạn sẽ làm gì giữa những mảnh vụn sắc nhọn của cuộc đời?".

Từ trên giời rơi xuống dẫn dắt độc giả qua nhiều vùng miền Việt Nam, đồng thời khắc họa hành trình chữa lành, vượt qua tổn thương và tìm lại chính mình.

Nhà văn Lê Xuân Khoa chia sẻ, tác phẩm được truyền cảm hứng từ những "cú rơi" anh từng chứng kiến, từ nhẹ nhàng đến dữ dội. Và lý do chọn từ "giời" thay vì "trời" nhằm tạo sự gần gũi, mộc mạc với người đọc.

Họa sĩ, nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ bày tỏ sự đồng cảm với hình tượng "cú rơi" trong sách, coi đó như ẩn dụ cho đời sống: "Cuộc đời là một cú rơi, không phải đi lên. Điều cốt lõi là rơi ra khỏi cái gì và trở thành một cái gì khác".

Nhà văn Lê Xuân Khoa sinh năm 1983, được biết đến với nhiều tác phẩm ở các thể loại tiểu thuyết tâm lý xã hội, giả tưởng và phi hư cấu như Lá rơi trong thành phố, Bùi Kiến Thành - Người mở khóa lãng du, đồng tác giả Áo dài truyền thống - Hành trình trở lại, đồng thời là dịch giả nhiều đầu sách.