Guo Yanliang, 33 tuổi, từng rèn luyện khả năng tranh biện qua các cuộc thi quốc tế và chương trình truyền hình trực tuyến. Năm nay, anh trở về Trung Quốc, nhận vị trí phó giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc và bắt đầu xây dựng một nền tảng thí nghiệm về nguyên tử siêu lạnh.

Guo cho rằng nghiên cứu khoa học giống như một cuộc tranh luận giữa những quan điểm khác nhau, vì vậy môi trường nghiên cứu ở Trung Quốc phù hợp với anh hơn châu Âu.

Từng có công trình được đăng trên hai tạp chí khoa học hàng đầu Science và Nature và lọt danh sách “Innovators Under 35 China” của MIT Technology Review, Guo cho biết anh trở về vì Trung Quốc mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho mục tiêu nghiên cứu dài hạn.

“Môi trường nghiên cứu ở đây phù hợp hơn với đặc điểm nghiên cứu của tôi”, anh nói với DeepTech hồi tháng trước.

Guo Yanliang trở về Trung Quốc làm phó giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo South China Morning Post, trong hướng nghiên cứu sắp tới, Guo muốn sử dụng laser để làm lạnh các nguyên tử xuống mức nhiệt gần độ không tuyệt đối, qua đó nghiên cứu những dạng vật chất lượng tử mà máy tính cổ điển không thể mô phỏng.

Từ sinh viên Đại học Vũ Hán đến nhà nghiên cứu lượng tử ở châu Âu

Năm 2011, Guo Yanliang trúng tuyển ngành Vật lý của Đại học Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc. Sau một đợt tuyển chọn nội bộ, anh tham gia chương trình cử nhân liên kết 2+2 giữa Đại học Vũ Hán và Đại học Claude Bernard Lyon 1 của Pháp.

Năm 2017, Guo nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Paris-Saclay và năm 2021 hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord.

Trong thời gian này, anh xác định hướng nghiên cứu của mình là vật lý lượng tử, đồng thời thể hiện năng khiếu tranh biện.

“Năm 2018, tôi tham gia một cuộc thi tranh biện bằng tiếng Trung tổ chức tại Pháp và giành chức vô địch. Năm 2019, tôi cũng tham gia ghi hình mùa thứ sáu của Qipashuo”, Guo chia sẻ.

Qipashuo là chương trình tranh biện trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc, quy tụ các nhà tranh biện để thảo luận về nhiều vấn đề xã hội và chủ đề giải trí.

Với Guo, khả năng tranh biện cũng hỗ trợ trực tiếp cho công việc nghiên cứu.

“Viết một bài nghiên cứu cũng giống như tranh biện”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn với Micius Salon, diễn đàn về khoa học lượng tử của Trung Quốc.

Theo Guo, nhà nghiên cứu phải thu thập bằng chứng, dự đoán các lập luận phản biện và giải thích vấn đề từ góc nhìn của người đọc.

“Khi một thí nghiệm thất bại, máy móc không thể lên tiếng, vì vậy bạn phải thiết kế thí nghiệm để làm rõ những mâu thuẫn”, anh nói.

Guo ví tranh biện như một “bộ khuếch đại” giúp phát huy năng lực của mình, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi người nghiên cứu có nền tảng chuyên môn đủ vững.

Tạo “thế giới lượng tử thu nhỏ” bằng nguyên tử siêu lạnh

Năm 2021, Guo tới Đại học Innsbruck (Áo) làm nghiên cứu sau tiến sĩ và làm việc tại đây cho đến khi trở về Trung Quốc. Tại đây, anh tập trung nghiên cứu các hệ nguyên tử siêu lạnh, một lĩnh vực giúp các nhà khoa học tìm hiểu những hiện tượng lượng tử trong điều kiện có thể kiểm soát.

Trong thời gian làm việc tại Innsbruck, Guo có hai công trình được công bố trên Science và Nature. Các nghiên cứu tập trung vào những tính chất đặc biệt của vật chất lượng tử và mở ra những hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực này.

Những công trình trên giúp Guo được giới học thuật chú ý. Anh sau đó được thăng lên vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ cao cấp tại Đại học Innsbruck, đồng thời tham gia và dẫn dắt một số dự án nghiên cứu quốc tế.

Năm nay, Guo trở về Trung Quốc và gia nhập Khoa Vật lý, Đại học Nhân dân Trung Quốc với tư cách phó giáo sư. Anh đang xây dựng nhóm và nền tảng nghiên cứu riêng, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực vật lý lượng tử.

“Tôi muốn xây dựng một nền tảng thí nghiệm có thể thực hiện những nghiên cứu mà trước đây chưa thể làm được”, Guo chia sẻ.

Việc trở về Trung Quốc, Guo cho biết anh có thêm điều kiện để theo đuổi các mục tiêu nghiên cứu dài hạn và xây dựng nhóm nghiên cứu của riêng mình.