Báo cáo cập nhật hàng tháng mới nhất từ hãng nghiên cứu năng lượng mặt trời SunWiz cho thấy, 281 MW công suất điện mặt trời mái nhà quy mô nhỏ (từ 0 đến 100 kW) đã được đăng ký tại Úc vào tháng 2/2026, tăng mạnh 57 MW so với mức 224 MW ghi nhận trong tháng liền kề trước đó.

Ông Warwick Johnston, Giám đốc điều hành SunWiz, cho biết tổng lượng lắp đặt hàng tháng này là mức cao nhất từ trước đến nay đối với các kỳ tháng Hai, đồng thời đưa tổng công suất lắp đặt từ đầu năm cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Sản lượng điện mặt trời đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng Hai, thiết lập kỷ lục mới cho riêng tháng này và nhỉnh hơn một chút so với mức của tháng 2/2021”, ông Johnston nhận định. Theo ông, kết quả này tiếp nối một khởi đầu đầy biến động của năm 2026 sau khi kết thúc năm 2025 đầy khởi sắc.

Điều đáng nói, nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao bất chấp những dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần bão hòa và xu hướng chuyển dịch rộng hơn của toàn ngành sang mảng pin lưu trữ và các hệ thống quy mô lớn.

Người dân ở Úc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong tháng Hai vừa qua với công suất kỷ lục. Ảnh minh họa: MCS

Ông Johnston cũng đánh giá đây là tháng thứ hai liên tiếp trong năm ghi nhận mức tăng trưởng và sản lượng vượt qua các năm trước, báo hiệu một năm 2026 đầy hứa hẹn. “Xu hướng dài hạn của thị trường hoàn toàn có khả năng đảo chiều đi lên vào một thời điểm nào đó trong cuối năm nay”, ông dự báo.

Tất cả các bang tại Úc đều ghi nhận công suất lắp đặt điện mặt trời tăng đáng kể trong tháng Hai, dẫn đầu là vùng Bắc Úc với mức tăng trưởng đột phá 73%. Các bang New South Wales, Queensland và Tasmania cũng đều ghi nhận mức tăng trên 30%.

Mặc dù sản lượng toàn quốc tăng, nhưng quy mô trung bình mỗi hệ thống đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, xuống còn 10,3 kW cho mỗi lần lắp đặt. Hầu hết phân khúc công suất đều ghi nhận sự tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc từ 50 kW đến 75 kW đã vực dậy mạnh mẽ với mức tăng 40% sau khi sụt giảm vào tháng trước.

Thị trường pin lưu trữ của Úc cũng bùng nổ trong tháng Hai khi những thay đổi sắp tới đối với chương trình trợ giá "Pin gia đình giá rẻ" của Chính phủ Liên bang đã kích cầu mạnh mẽ.

“Áp lực phải hoàn tất lắp đặt trước khi các thay đổi về mức trợ giá có hiệu lực vào ngày 1/5 đã đẩy số lượng đăng ký lên mức cao kỷ lục”, Giám đốc điều hành SunWiz giải thích.

Cụ thể, mức kỷ lục 1,2 GWh công suất lưu trữ năng lượng quy mô nhỏ đã được đăng ký trong tháng, tăng 24% so với tháng 1/2026. Mọi tiểu bang đều ghi nhận sự gia tăng về số lượng đăng ký pin lưu trữ, trong đó Tasmania đứng đầu bảng với mức tăng trưởng 58%.

Các đơn đặt hàng có xu hướng tập trung vào các dòng pin lớn hơn, trong đó phân khúc từ 40 kWh đến 50 kWh được ưa chuộng nhất, góp phần nâng quy mô pin trung bình lên mức 10,34 kWh.

“Kể từ khi áp dụng Giấy chứng nhận Công nghệ Quy mô nhỏ (STC) cho pin lưu trữ, không có tháng nào mà chúng tôi không thấy quy mô pin trung bình trên thị trường gia tăng”, ông Johnston nói và nhấn mạnh rằng dù tốc độ này có chậm lại một chút trong tháng Hai, nhưng đà tăng trưởng nhìn chung vẫn không hề dừng lại.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Sạch (CER) dự báo trong năm 2026, thị trường sẽ ghi nhận thêm khoảng 350.000 đến 520.000 bộ pin mới, nâng tổng công suất lắp đặt thêm từ 8-12 GWh. Đồng thời, nhu cầu về điện mặt trời áp mái quy mô nhỏ tại Úc cũng được dự báo sẽ tăng từ 2,8 GW trong năm 2025 lên mức 3-3,7 GW vào năm 2026.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh kể từ khi Chương trình Pin Gia đình Giá rẻ của Chính phủ Liên bang được triển khai vào tháng 7/2025. Với tổng mức trợ giá lên tới 7,2 tỷ AUD (khoảng 5,12 tỷ USD), tổng công suất lưu trữ của các hệ thống này hiện đã lớn hơn tổng công suất của 12 dự án pin quy mô lưới điện lớn nhất đang hoạt động trên Thị trường Điện Quốc gia cộng lại.

