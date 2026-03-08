Dữ liệu mới nhất cho thấy, đã có 254.800 hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức cộng đồng tham gia lắp đặt pin kể từ khi Chương trình Pin Gia đình Giá rẻ của Chính phủ Liên bang được triển khai vào tháng 7/2025. Trong đó, khoảng một nửa số khách hàng đã lựa chọn lắp đặt mới hoặc nâng cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà, đồng thời với hệ thống lưu trữ.

Với tổng mức trợ giá lên tới 7,2 tỷ AUD (khoảng 5,12 tỷ USD), tổng công suất lưu trữ của các hệ thống này hiện đã lớn hơn tổng công suất của 12 dự án pin quy mô lưới điện lớn nhất đang hoạt động trên Thị trường Điện Quốc gia cộng lại.

Dù tốc độ tiếp nhận đã vượt xa kỳ vọng, nhu cầu lắp đặt dự kiến sẽ còn tăng cao trong những tháng tới. Nguyên nhân là do người tiêu dùng đang nỗ lực tận dụng mức chiết khấu hiện hành trước khi chính sách điều chỉnh trợ giá dựa trên kích thước pin bắt đầu áp dụng từ ngày 1/5.

Cơ quan chức năng Úc đưa ra cảnh báo vấn đề an toàn trong lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Sonnen

Cơ quan Quản lý Năng lượng Sạch (CER) dự báo trong năm 2026, thị trường sẽ ghi nhận thêm khoảng 350.000 đến 520.000 bộ pin mới, nâng tổng công suất lắp đặt thêm từ 8-12 GWh. Đồng thời, nhu cầu về điện mặt trời áp mái quy mô nhỏ cũng được dự báo sẽ tăng từ 2,8 GW trong năm 2025 lên mức 3-3,7 GW vào năm 2026.

Nhằm chuẩn bị cho làn sóng bùng nổ này, CER thông báo đang đẩy mạnh chương trình kiểm tra thuộc Cơ chế Năng lượng Tái tạo Quy mô nhỏ (SRES) và áp dụng các "biện pháp bảo vệ mới nghiêm ngặt hơn".

Ông Carl Binning, Tổng Giám đốc Điều hành CER, khẳng định: "Đây là giai đoạn cao điểm của ngành và trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao, an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Tôi cảnh báo các đơn vị lắp đặt rằng mọi hành vi thi công không an toàn hoặc không tuân thủ quy chuẩn sẽ bị phát hiện. Chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng quyền hạn của mình để xử lý, bao gồm cả việc loại bỏ các đơn vị vi phạm khỏi cơ chế SRES".

Trong quy trình kiểm tra mới, CER yêu cầu các đơn vị lắp đặt phải cung cấp hình ảnh minh chứng rõ ràng, có gắn thẻ địa lý và dấu thời gian đối với các nhãn dán trên hệ thống pin. Đây được coi là yếu tố thiết yếu để đảm bảo an toàn cho chính thợ lắp đặt, lực lượng ứng cứu khẩn cấp và các kỹ thuật viên bảo trì sau này.

Ông Binning nhấn mạnh rằng mọi hành vi "làm tắt" sẽ không được dung thứ: "Thông điệp gửi đến các đơn vị lắp đặt là hãy làm tốt ngay từ đầu. Nếu không tuân thủ, họ sẽ phải quay lại hiện trường để khắc phục và việc thiếu hình ảnh minh chứng sẽ khiến các yêu cầu cấp Giấy chứng nhận Công nghệ Quy mô nhỏ (STC) bị trì hoãn hoặc từ chối".

Tính đến ngày 19/2, CER đã thực hiện 846 cuộc kiểm tra đối với các hệ thống pin đã nhận STC, trong đó 350 cuộc đã hoàn tất đánh giá. Kết quả cho thấy 0,9% hệ thống bị coi là không an toàn do lỗi dây dẫn và thiết bị bảo vệ; 62,8% bị xếp loại "dưới chuẩn" - nghĩa là không tuân thủ đầy đủ kỹ thuật nhưng vẫn an toàn để vận hành. Các lỗi phổ biến nhất bao gồm: thiếu hoặc dán sai nhãn cảnh báo, nhãn mạch dự phòng và nhãn chỉ dẫn dành cho dịch vụ khẩn cấp.