Lửa bùng lên kèm tiếng nổ, khói bốc cao hàng chục mét bao trùm tầng 5 căn nhà trong hẻm ở phường An Nhơn, TPHCM khiến khu dân cư náo loạn.
XEM CLIP:
Trưa nay (16/9), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Thuận Giao, TPHCM.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông nằm trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao.
Chỉ trong ít phút, lửa bốc lên cuồn cuộn kèm khói đen nghi ngút, nhiều tiếng nổ lớn cũng phát ra từ khu vực cháy. Tại trung tâm khu vực hỏa hoạn, liên tiếp xuất hiện “quả cầu lửa” bốc lên cao khiến người dân quanh khu vực hốt hoảng. Các công nhân làm việc bên trong và lân cận nhà xưởng phải sơ tán đến nơi an toàn.
Trưa cuối tuần, căn hộ chung cư ở trung tâm TPHCM xảy ra hoả hoạn khiến nhiều người tháo cháy. Cảnh sát điều xe chuyên dụng, có cả robot hiện đại đến dập tắt đám cháy kịp thời.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), khiến cụ ông 84 tuổi thiệt mạng.