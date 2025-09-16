XEM CLIP:

Trưa nay (16/9), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Thuận Giao, TPHCM.

Lửa cuồn cuộn bốc lên từ nhà xưởng. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông nằm trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao.

Khói đen kèm lửa từ nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Ảnh: T.T

Chỉ trong ít phút, lửa bốc lên cuồn cuộn kèm khói đen nghi ngút, nhiều tiếng nổ lớn cũng phát ra từ khu vực cháy. Tại trung tâm khu vực hỏa hoạn, liên tiếp xuất hiện “quả cầu lửa” bốc lên cao khiến người dân quanh khu vực hốt hoảng. Các công nhân làm việc bên trong và lân cận nhà xưởng phải sơ tán đến nơi an toàn.