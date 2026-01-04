Nhạc sĩ Đoàn Bổng (tên đầy đủ Đoàn Chí Bổng), sinh năm 1943 tại Thường Tín, Hà Nội, là một trong những gương mặt tiêu biểu của đời sống âm nhạc - văn hóa Việt Nam hiện đại. Ông được biết đến không chỉ với tư cách một nhạc sĩ, mà còn là nhà thơ, nhà biên kịch và nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật có nhiều đóng góp bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng. Ảnh: FBNV

Yêu âm nhạc từ thuở nhỏ, lớn lên trong không gian dân ca truyền thống, Đoàn Bổng sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê sáng tác. Khi trưởng thành, ông thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), trở thành thí sinh duy nhất khu vực Hà Nội trúng tuyển ngành Sáng tác thời điểm đó. Tốt nghiệp năm 1972, ông về công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng với vai trò cán bộ biên tập âm nhạc. Sau này, ông chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam, giữ cương vị Trưởng phòng Ca nhạc, Ban Văn nghệ trong thời gian dài cho đến khi nghỉ chế độ.

Gia tài sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Bổng đến nay có hơn 300 ca khúc, trải rộng trên nhiều đề tài, trong đó nổi bật là ba mảng lớn: quê hương - đất nước, Bác Hồ và Hà Nội. Với ba ca khúc tiêu biểu đại diện cho ba mảng đề tài này gồm Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hát về Người và Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2023.

Đặc biệt, bốn tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bổng đã được lựa chọn làm ca khúc truyền thống hoặc khắc tạc trên bia đá để lưu truyền lâu dài. Trong đó, Bài ca Mặt trận Tổ quốc trở thành ca khúc truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Khúc quân ca Trường Sa là bài hát truyền thống không chỉ của bộ đội Trường Sa mà còn của toàn thể Quân chủng Hải quân. Ca khúc Từ làng Sen con hát bên Người được phát thường xuyên phục vụ du khách tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Riêng bài thơ Niệm khúc của ông được Bộ Công an lựa chọn khắc bia đá tại Di tích An ninh Khu V thời chống Mỹ.

Mảng sáng tác về Bác Hồ là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nhạc sĩ Đoàn Bổng, với nhiều tác phẩm có chiều sâu tư tưởng và cảm xúc như: Hồ Chí Minh, ngọn cờ hòa bình (thơ Romet Chandra - nguyên Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới), Hồ Chí Minh - nhà thơ không của riêng mình, Hát về Người (phỏng thơ Phạm Hổ), Từ làng Sen con hát tên Người, Em làm vui lòng Bác, Lời Bác dạy truyền mãi mai sau (thơ Đỗ Văn Phú)…

Trong ba mảng đề tài lớn, Hà Nội là cảm hứng đến muộn nhất với ông. Phải đến năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhạc sĩ Đoàn Bổng mới sáng tác ca khúc đầu tiên về Hà Nội - Hà Nội những kỷ niệm trong tôi. Từ dấu mốc đó, ông dành nhiều tâm huyết viết về Thủ đô với hàng loạt ca khúc như Hà Nội của tôi (thơ Quốc Toàn), Hà Nội đêm (thơ Trần Minh), Hà Nội, thu lại về (thơ Nguyễn Thị Hồng), Từ Hoa Lư đến Thăng Long - Hà Nội (thơ Nguyễn Quang Long), Thăng Long - Hà Nội chào bạn bốn phương, Thành phố ngàn năm văn hiến…

Bên cạnh những tác phẩm mang âm hưởng chính luận và lịch sử, nhạc sĩ Đoàn Bổng còn ghi dấu ấn với nhiều tình khúc trữ tình được công chúng yêu mến như Câu hát gọi xuân về, Nỗi nhớ biển xa, Cánh bằng lăng, Đêm sông Cầu (phổ thơ Đỗ Trung Lai)…

Đáng chú ý, ông là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất được Dàn nhạc Giao hưởng Rouen (Pháp) lựa chọn ba ca khúc: Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, Hà Nội của tôi, Thành phố ngàn năm văn hiến để biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Song song với âm nhạc, nhạc sĩ Đoàn Bổng còn có một vốn thơ phong phú. Ông đã xuất bản 5 tập thơ nhạc, trong đó mới nhất là tập Bắt đầu từ đôi mắt, ra mắt năm 2023, tiếp tục khẳng định sức sáng tạo bền bỉ và đời sống nghệ thuật đa dạng của một tác giả luôn gắn bó sâu nặng với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.