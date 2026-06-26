Sáng nay (26/6), tại phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan giữa hai nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BH Media, TAND TP Hà Nội chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Giáng Son và ông Nguyễn Vĩnh Tiến.

HĐXX buộc phía bị đơn là Công ty BH Media phải: chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm ca khúc “Giấc mơ trưa” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện; gỡ bỏ toàn bộ việc sử dụng, khai thác thương mại và các xác nhận chủ sở hữu bản quyền đối với bản ghi cho đến khi được sự đồng ý của các đồng tác giả.

Theo HĐXX, nhạc sĩ Giáng Son được xác nhận là chủ sở hữu duy nhất đối với bản ghi âm “Giấc mơ trưa”, có đầy đủ quyền phân phối và khai thác bản ghi bằng các phương tiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Hai nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến không chuyển giao quyền sở hữu tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi "Giấc mơ trưa" cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Nhưng phía bị đơn đã sử dụng bản ghi này để đưa vào hệ thống Content ID của YouTube và xác nhận chủ sở hữu bản quyền là nghệ sĩ Dương Thùy Anh.

Hai nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến tại tòa. Ảnh: TH

Theo yêu cầu khởi kiện, việc xác nhận chủ sở hữu bản quyền như trên là không đúng, dẫn đến việc hệ thống Content ID ghi nhận quyền sở hữu bản quyền trên phạm vi toàn cầu đối với bản ghi mà nguyên đơn là chủ sở hữu hợp pháp.

Bà Giáng Son cho rằng, hành vi này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tác giả, quyền liên quan cũng như quyền khai thác hợp pháp của mình đối với bản ghi âm "Giấc mơ trưa" trên môi trường số.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, HĐXX ghi nhận việc nhạc sĩ Giáng Son tự nguyện rút yêu cầu đòi bồi thường tổn thất tinh thần 1 tỷ đồng nên đình chỉ giải quyết việc này.

Về việc nguyên đơn yêu cầu Công ty BH Media xin lỗi công khai trên 6 báo điện tử và nhiều báo in trong nhiều số đăng liên tiếp, HĐXX buộc phía bị đơn phải đăng tải lời xin lỗi công khai đối với hai nhạc sĩ trên 3 tờ báo in gồm: Tuổi Trẻ, Pháp luật Việt Nam và Thanh Niên.

Phía bị đơn rút yêu cầu phản tố

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty BH Media đưa ra yêu cầu phản tố, đề nghị tòa buộc bà Giáng Son xin lỗi công khai vì cho rằng nữ nhạc sĩ có các phát ngôn trên mạng xã hội như "ăn cắp", "nhận vơ", gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu bồi thường 143 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía bị đơn sau đó đã rút toàn bộ yêu cầu phản tố trên.

Trước đó, tối 14/10/2021, nhạc sĩ Giáng Son thể hiện sự bức xúc khi bị khiếu nại bản quyền trên YouTube về một nhạc phẩm do chính bà sáng tác.

Qua tìm hiểu, nữ nhạc sĩ biết chuyện nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh từng xin bản phối "Giấc mơ trưa" để đi diễn. Sau đó, nghệ sĩ này thu hòa tấu đàn nhị "Giấc mơ trưa" thành CD và được Hồ Gươm Audio Video phát hành.

Thời điểm đó, giấy phép bản quyền bản ghi âm “Giấc mơ trưa” của Dương Thùy Anh trên YouTube được ghi rõ thuộc về BH Media (đại diện Hồ Gươm Audio Video) và 3 hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc.

Trước sự việc này, nhạc sĩ Giáng Son từng bày tỏ: "Tôi vô cùng sốc. Giống như con mình đẻ ra mà lại bị kiện vậy”.