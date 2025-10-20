Nhạc sĩ Nhuận Phú vừa giới thiệu MV âm nhạc Mẹ hiền dấu yêu (ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện) và Hà Nội đêm giao mùa (Tùng Dương thể hiện) - hai tác phẩm mang màu sắc cảm xúc khác nhau nhưng được viết bằng trái tim yêu thương, lòng trắc ẩn của một người phụ nữ.

Chia sẻ về lý do ra mắt cùng lúc hai MV với hai chủ đề khác nhau, nhạc sĩ Nhuận Phú nói: "Tất cả là cái duyên. Tôi đón nhận mọi điều đến với mình bằng sự biết ơn và tự nhiên".

Các nghệ sĩ tại buổi ra mắt MV.

Với chị, mỗi sáng tác là một đứa con tinh thần mang câu chuyện và số phận riêng nhưng đều ẩn chứa thông điệp chung là tình yêu, sự nhân ái và niềm tin vào cái đẹp của cuộc sống.

Hà Nội đêm giao mùa là tiếng lòng của người con Hà Nội, mượn những ký ức xưa để gửi gắm tình yêu với mảnh đất Thủ đô thanh lịch. Nhuận Phú phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồng Thanh Quang, với sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

Ca khúc được nhạc sĩ Nhuận Phú viết theo phong cách trữ tình, dung dị, gợi liên tưởng tới những giai điệu của cố nhạc sĩ Phú Quang nhưng vẫn có nét riêng, hiện đại và trẻ trung hơn với đoạn rap đan xen đầy tinh tế.

Nhạc sĩ Nhuận Phú.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: "Đây là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội. Tôi cảm nhận được trong nhạc của Nhuận Phú có tình yêu quê hương sâu sắc, sự chiêm nghiệm và lòng trắc ẩn. Chị tôi viết nhạc rất cảm xúc, đôi khi quãng cao đến mức chỉ có AI mới hát nổi!".

Giọng ca Tái sinh cũng kể lại tuổi thơ đầy kỷ niệm với người chị họ thân thiết: "Ngày bé, hai chị em tôi từng chơi trò ban nhạc gia đình. Sân khấu là chiếc giường, tấm màn nhung chính là ri đô. Tôi hát, chị Nhuận Phú gõ trống bằng chõ xôi và phát vé giấy cho các bạn hàng xóm. Tôi say mê hát tới độ mở mắt ra những đứa trẻ cùng trang lứa - khán giả bất đắc dĩ đã rời đi hết. Những năm tháng đó đã nuôi dưỡng trong chúng tôi niềm say mê âm nhạc".

Ca sĩ Tùng Dương và chị họ.

Còn Nhuận Phú lại nhớ như in hình ảnh Tùng Dương cầm chút tiền ít ỏi tiết kiệm được đưa cho mình lúc chuẩn bị sang Nga chơi với bố mẹ: "Chúng tôi là chị em họ nhưng thân nhau như chị em ruột. Đến bây giờ, hình ảnh Dương cho tôi tiền và dặn 'chị cầm lấy ở nhà mua gì thì mua' luôn nhắc nhở tôi về thứ tình thân không thể nào thay thế - tình gia đình".

Nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ cảm xúc khi thấy thơ mình được "hóa thân" trong âm nhạc: "Tôi từng được nhiều nhạc sĩ phổ thơ, nhưng Nhuận Phú lại mang đến một điều khác. Cô ấy là một người phụ nữ Hà Thành mỏng manh, tinh tế nên khi viết về Hà Nội, cô không lặp lại ai mà mở ra con đường mới. Với tôi, nếu nhạc Phú Quang là ánh nến sưởi ấm thì nhạc Nhuận Phú là ngọn đèn dẫn thơ tôi tới chân trời khác".

Đạo diễn Trần Xuân Chung cho biết khi dựng MV, anh muốn tái hiện một Hà Nội cổ kính mà gần gũi - nơi những mái nhà rêu phong vẫn ngân lên khúc nhạc xưa: "Tôi học và lớn lên ở Hà Nội nên khi nghe bài hát này, tôi như thấy tuổi thơ mình trong đó".

Nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Khác với sắc thái hoài niệm của Hà Nội đêm giao mùa, ca khúc Mẹ hiền dấu yêu lại là bản nhạc dịu dàng, mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương. Phần thể hiện được giao cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa, giọng soprano đánh giá cao trong làng nhạc thính phòng.

Tố Hoa tâm sự: "Bài hát chạm đến trái tim tôi bằng sự chân thành. Khi hát, tôi như được sống lại trong vòng tay mẹ - người đã ru tôi bằng những lời ca êm dịu. Với tôi, Mẹ hiền dấu yêu không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở để biết ơn và yêu thương".

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Rất đồng cảm với cảm xúc của Đỗ Tố Hoa, đạo diễn Trần Xuân Chung nhớ lại: "Lúc ghi hình trong phòng thu, đứng sau màn hình tôi thấy Hoa khóc thật. Tôi tin MV này sẽ chạm đến trái tim của mọi người bởi ai trong chúng ta cũng có một người mẹ để yêu thương và biết ơn".

Nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết cảm hứng viết bài hát đến từ chính ký ức về mẹ và bà ngoại: "Mẹ tôi là giáo viên dạy văn, bà ngoại mất sớm nên mẹ kể lại rất nhiều câu chuyện về bà. Cả hai đều là những người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, tảo tần hy sinh. Tuổi thơ tôi gắn với hình ảnh mẹ đan len, khâu nón đêm đông sau giờ chấm bài".

Sinh năm 1981, nhạc sĩ Nhuận Phú lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chị là cháu họ của cố nhạc sĩ Trần Hoàn, có nhiều người thân hoạt động nghệ thuật như NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân...

Chị từng đạt giải trong cuộc thi sáng tác về Quảng Trị với bài Linh thiêng Quảng Trị, gây chú ý với Việt Nam kỷ nguyên vươn mình (Tùng Dương thể hiện) và nhiều ca khúc về quê hương đất nước như Về BLao với anh, Hà Giang cỏ vía, Dịu dàng nỗi nhớ mùa thu…

Ảnh: Mạnh Nguyễn