Dự án album Hãy nói gồm 8 bài, quy tụ nhiều ca sĩ như Hà Trần, Tùng Dương, Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân và Đông Hùng; đang trong quá trình hoàn thiện.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long công bố ca khúc chủ đề cùng tên được thể hiện bởi diva Hà Trần và Thùy Chi.

Ê-kíp sản xuất album Hãy nói gồm: nhạc sĩ Hoài Sa và Hoài Sa Band phụ trách phần dàn dựng âm nhạc; nhạc sĩ Quân Nguyễn phối khí và dàn dựng bài hát; còn nhạc sĩ, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Duy cố vấn âm nhạc.

Ca sĩ Tùng Dương bên nhạc sĩ kém 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Từ Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với VietNamNet: "Tôi mừng khi Long sắp có album đầu tay. Nhạc của Long rất 'dương' - mạnh mẽ, khỏe khoắn và nam tính. Các bài Long đưa tôi đều thích, mang tinh thần anh hùng ca rõ nét".

Ảo ảnh - sáng tác của Đỗ Hoàng Long là bài Tùng Dương thích nhất album Đa vũ trụ phát hành năm 2024. Anh bất ngờ khi nhạc sĩ sinh năm 2000 có thể viết nên tác phẩm sâu sắc với ca từ đầy giằng xé.

"Ngoài đời, Long đẹp trai, trông thanh tú, ngoan hiền nhưng viết nhạc như một người rất trải đời vậy. Tôi cũng rất trông chờ dịp hát live bài này - một bài hát có quãng rất rộng, thách thức bất cứ vocalist nào", ca sĩ nói.

Tùng Dương đánh giá cao Đỗ Hoàng Long viết nhạc bằng tâm hồn thay vì cố ăn theo xu hướng đồng thời mong đợi nghe album Hãy nói. Anh luôn trân trọng, tạo điều kiện cho các nhạc sĩ trẻ có tài năng, tư tưởng đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long rất trân trọng cơ hội hợp tác với ca sĩ Tùng Dương.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long. Ảnh: NVCC

"Giọng hát của anh Dương là một 'nhạc cụ sống' thực thụ, có thể đi từ những đoạn rất mềm mại, đầy tình cảm sang những cú bẻ vocal đầy bản năng, mạnh mẽ và cực kỳ sáng tạo. Đó không chỉ là kỹ thuật mà còn là cá tính âm nhạc không trộn lẫn", 10X nói với phóng viên.

Khi viết bài cho Tùng Dương, Đỗ Hoàng Long cảm thấy "được quyền sáng tạo nhiều hơn, dám đưa vào những ý tưởng không an toàn" vì tin nam divo đủ khả năng đẩy bài hát đến những giới hạn mà chính anh không ngờ tới.

Nhạc sĩ gen Z chia sẻ thêm: "Một nghệ sĩ như anh Dương khi đặt giọng vào ca khúc gần như tạo ra một phiên bản hoàn toàn riêng biệt. Và với bài hát của anh ấy trong Hãy nói, tôi rất trân trọng năng lượng đó; như một lát cắt gai góc, nổi bật giữa những cảm xúc nhẹ nhàng".

Đỗ Hoàng Long cũng được nhiều giọng ca gạo cội đánh giá cao.

Đỗ Hoàng Long bên diva Hà Trần. Ảnh: NVCC

Diva Hà Trần nói chính chất lượng tác phẩm Hãy nói khiến chị gật đầu.

"Lần đầu gặp Long, tôi thấy một cậu bé trông xinh trai, ngồi sau các anh chị mà không nói gì cả. Đến lúc Long đưa bài hát Hãy nói, tôi bảo: Em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho", chị hóm hỉnh kể.

Hà Trần cũng hứa sẽ "mai mối" nam nhạc sĩ cho khán giả để âm nhạc của anh đến với nhiều người hơn.

Ca sĩ Khánh Linh mô tả anh như "nhạc sĩ trẻ mang trong mình linh hồn già". Khi nghe nhạc của 10X, chị thấy mỗi bài hát như một câu chuyện đáng chiêm nghiệm nhưng cũng có phần siêu thực. Với cô, nam nhạc sĩ là "người viết tiểu thuyết bằng âm nhạc".

Đỗ Hoàng Long sinh năm 2000, là thành viên của ban nhạc Hoài Sa và được ông dìu dắt trên bước đường làm nghề.

10X từng là nhà sản xuất âm nhạc cho cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024; sáng tác bài Ảo ảnh cho ca sĩ Tùng Dương và ca khúc chủ đề cho cuộc thi Mr. World Vietnam 2024 - Angle.

Trích đoạn ca khúc "Hãy nói" do Đỗ Hoàng Long sáng tác; Hà Trần, Thùy Chi thể hiện