Chiều 11/1, tại không gian ấm cúng của tầng 3 Nhà xuất bản Hội Nhà văn, chương trình âm nhạc Ước vọng mùa xuân đã diễn ra, là món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên - người nhạc sĩ của nhân dân, thiếu nhi và những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ngay từ những phút mở màn, không khí đã tràn ngập ký ức tuổi thơ khi MC Linh Hương - người dẫn quen thuộc của chương trình Những bông hoa nhỏ, giới thiệu sự trở lại của nhiều thế hệ cựu đội viên Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên ngồi xe lăn, xúc động trong chương trình âm nhạc mừng sinh nhật mình.

Giai điệu quen thuộc Tiến lên đoàn viên (1954) vang lên qua giọng hát ấm áp của NSƯT Hồng Kỳ, hòa quyện cùng tiếng trumpet của Hà Đình Cường và tiếng đàn piano, đưa khán phòng trở về những năm tháng trong trẻo của thế hệ thiếu nhi miền Bắc thời kỳ đầu xây dựng đất nước.

Ở tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn được nhắc đến trước hết như "người bạn lớn của thiếu nhi". Những ca khúc của ông đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Và ký ức ấy tiếp tục được xâu chuỗi qua Tự hào là em các anh (1968) - bản thu cũ do NSƯT Hồng Kỳ trình bày.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên khóc khi được thổi nến sinh nhật ở tuổi 96.

Khán phòng lắng lại khi các cựu đội viên CLB Thiếu nhi Hà Nội hát Trăng ơi từ đâu đến (1973). Tiếng hát ấy không chỉ là âm nhạc mà còn là sự tri ân của những đứa trẻ năm xưa dành cho người đã viết nên những mùa trăng tuổi thơ Việt Nam.

Không khí tươi vui được tiếp nối bằng chùm ca khúc thiếu nhi Hà Nội Hát dưới trời Hà Nội, Ngày hội bên Hồ Gươm… Những giai điệu trong trẻo ấy khiến khán phòng như trẻ lại như sống lại một Hà Nội hồn nhiên của thập niên 1970-80.

Sự xuất hiện của cậu bé Jayden Trịnh mang đến sắc màu mới cho chương trình. Em cùng các bạn nhỏ trình bày 2 ca khúc nổi tiếng: Chú voi con ở Bản Đôn, Bài hát của tiếng chuông và ngọn cờ, cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc Phạm Tuyên trong lòng thế hệ hôm nay.

Đỉnh điểm cảm xúc đến khi cả khán phòng hòa giọng trong Chiếc đèn ông sao để mừng sinh nhật thứ 96 của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tiếng hát hòa cùng tiếng trumpet và piano rộn ràng như một lời chúc mùa trung thu - mùa tuổi thơ lần thứ 96 dành riêng cho ông. Trong không khí âm nhạc tri ân ấy, nhạc sĩ Phạm Tuyên vô cùng xúc động, ông đã khóc.

NSƯT Hồng Kỳ - nghệ sĩ của tuổi thơ vẫn biểu diễn hồn nhiên trong trẻo như thế.

Chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ với PV VietNamNet, ý tưởng chương trình Ước vọng mùa xuân bắt nguồn từ sáng kiến của nhóm các nghệ sĩ thuộc thế hệ Bông hoa nhỏ như Linh Hương, Vân Ngọc… của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ban đầu, gia đình dự định chỉ tổ chức sự kiện nhỏ, ấm cúng, mời những người thân quen của ông và gia đình dự. Một tuần trước sự kiện, chị Tuyến đã đánh tiếng bâng quơ về cuộc mừng sinh nhật, dặn ông giữ gìn sức khỏe.

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên thị lực kém đi, khó đọc chữ nhỏ, sức khỏe không được ổn định. Gần đây, chân ông yếu, phải có người xốc nách khi đứng dậy và việc đi lại cần người dìu đỡ. Đôi khi nhạc sĩ có những biểu hiện lẫn lộn, nói về những chuyện quá khứ xa xôi.

Chị Tuyến kể, ông có thể quên khá nhiều thứ nhưng sinh nhật mình chưa bao giờ quên. Mỗi lần gần tới sinh nhật, khi được con gái hỏi về cách thức tổ chức, ông đều hài hước "chỉ cần cho một bữa tráng miệng thật thịnh soạn là được".

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, bé Xệ Xệ và MC Linh Hương.

Phần I khép lại bằng tiếng hát tam ca Ba Đình trong Cánh én tuổi thơ và đặc biệt là sự góp mặt đáng yêu của bé Xệ Xệ với ca khúc Trường của cháu đây là trường mầm non và mở ra phần II với loạt ca khúc trữ tình: Gửi nắng cho em, Một lời yêu, ngâm thơ Trắng trong (Lâm Thị Mỹ Dạ) và Khúc hát ru của người mẹ trẻ...

Ảnh: BTC