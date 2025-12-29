Theo Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 15/12 đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức chương trình do Công ty TNHH Ngọc Việt Education nộp, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty. Căn cứ các quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã thẩm định nội dung và ban hành văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22/12/2025, chấp thuận cho đơn vị tổ chức chương trình theo đúng quy định.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao đã cử cán bộ giám sát chương trình. Khoảng 17h ngày 28/12/2025, sau khi nắm bắt thông tin chương trình có khả năng bị hoãn, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng gồm Phòng PA03 - Công an Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và A03 - Bộ Công an để làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Show "Về đây bốn cánh chim trời" hoãn gây bức xúc dư luận.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo đang tiếp tục làm việc với các nghệ sĩ để tháo gỡ vướng mắc và khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức như nội dung trao đổi.

Khoảng 20h30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hà trực tiếp thông báo tới khán giả tại địa điểm biểu diễn về việc không thể tổ chức chương trình trong tối 28/12, đồng thời nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết hoàn trả tiền vé cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình.

Hình ảnh ca sĩ Hồng Nhung tập luyện trước khi show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hoãn. Ảnh: Thanh Lan.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Ngày 29/12/2025, Sở đã ban hành văn bản mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ hậu quả phát sinh, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.