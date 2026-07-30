Nhưng khác với những lần trở về trước vì hoàn cảnh, lần này là lựa chọn chủ động để tìm một nhịp sống mới và nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo.

Nam nhạc sĩ cho biết đây không phải quyết định cảm tính mà đã cân nhắc rất kỹ: "Tôi bàn bạc với vợ và mẹ, mọi người đều ủng hộ vì thấy đây là lựa chọn hợp lý", anh chia sẻ.

Một trong những lý do quan trọng là mong muốn mẹ có cuộc sống thoải mái hơn. Trước đây, Tuấn Cry từng đón mẹ lên Hà Nội ở cùng nhưng bà không quen với nhịp sống đô thị.

Nhạc sĩ Tuấn Cry.

"Ở Hà Nội không có nhiều người quen nên mẹ đôi lúc cảm thấy buồn và nhớ quê", nam nhạc sĩ kể.

Trở về Bắc Ninh, mẹ anh có thể tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hát quan họ, gặp gỡ bạn bè, còn gia đình được tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Theo Tuấn Cry, ở quê, từ rau, củ, quả đến thực phẩm đều tươi ngon, nhiều thứ do gia đình tự trồng, mang lại cảm giác bình yên mà thành phố khó có được.

Khác với những lần trở về trước, lần này Tuấn Cry xem Bắc Ninh là nơi để sống lâu dài và tiếp tục sáng tạo.

Theo anh, việc nghiên cứu văn hóa dân gian Bắc Bộ, đặc biệt là quan họ, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi được sống ngay trên chính mảnh đất quê hương. Đây cũng là điều giúp anh dễ dàng gặp gỡ các liền anh, liền chị, các nghệ nhân để tìm kiếm chất liệu cho những sáng tác mới.

Điều khiến nam nhạc sĩ bất ngờ nhất là sự thay đổi mạnh mẽ của Bắc Ninh: "Tôi hoàn toàn bất ngờ vì quê hương mình phát triển quá rực rỡ. Vừa hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống. Tôi tự hào về quê hương".

Trước thành công của Bắc Bling, nhạc sĩ Tuấn Cry (tên thật Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992) từng trải qua nhiều năm chật vật theo đuổi nghệ thuật. Mồ côi cha từ khi chưa chào đời, lớn lên cùng ông bà ngoại ở Bắc Ninh, anh từng làm nhiều công việc chân tay để nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Có giai đoạn bế tắc, Tuấn Cry phải rời thành phố trở về quê, trước khi một lần nữa đứng dậy và khẳng định tên tuổi.

Ít ai biết, đây không phải lần đầu Tuấn Cry rời thành phố. Nam nhạc sĩ tiết lộ trước đó anh cũng từng nhiều lần trở về quê nhưng đều trong tâm thế của một người thất bại: "Trước đây tôi cũng đã phải về quê mấy lần rồi nhưng đó đều là những lần bất đắc dĩ vì công việc bế tắc, không biết phải đi tiếp như thế nào. Khi ấy chỉ nghĩ sẽ ở quê vài tháng rồi lại lên Hà Nội".

Những chia sẻ này cũng phần nào phản chiếu hành trình nhiều thăng trầm của Tuấn Cry. Trước khi được biết đến rộng rãi, anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn về kinh tế, làm đủ nghề như bồi bàn, lái xe tải, khuân vác... để có tiền theo đuổi âm nhạc. Không thi đỗ trường nghệ thuật, anh vẫn kiên trì bám nghề, từ những clip nhạc chế hài hước đến việc học sáng tác, sản xuất âm nhạc một cách bài bản.

Sự bền bỉ ấy giúp Tuấn Cry trở thành một nhạc sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại, tạo dấu ấn với các sản phẩm như Mời trầu, Cầm kỳ thi họa và đặc biệt là Bắc Bling.

Tuấn Cry chia sẻ trên trang cá nhân lý do về quê sống