Tối 16/5, ca sĩ - chỉ huy hợp xướng Hà Ny và thạc sĩ, giảng viên piano Trúc Vy họp báo giới thiệu dự án âm nhạc Nâng niu gồm ba sản phẩm: album Vol.2 Nâng niu, sách âm nhạc Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên và hợp xướng cộng đồng Thanh La Choir.

Chia sẻ tại sự kiện, Trúc Vy cho biết hành trình sáng tác nhạc thiếu nhi bắt nguồn từ trải nghiệm làm mẹ và mong muốn tạo thêm lựa chọn âm nhạc phù hợp cho trẻ em từ 0-9 tuổi.

Nghệ sĩ Trúc Vy và Hà Ny.

"Dự án Nâng niu là khu vườn âm nhạc ngập tràn yêu thương, nơi các bậc phụ huynh có thêm một người bạn đồng hành trong hành trình nuôi dạy con", cô nói.

Trong khi đó, Hà Ny cho rằng âm nhạc ngũ cung và thiền ca giúp cô cảm nhận sâu sắc sự bình an và tự tại. Nữ ca sĩ mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, biết ơn đến mọi gia đình thông qua những giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo.

Album Vol.2 Nâng niu gồm 15 sáng tác của Hà Ny và Trúc Vy, được viết trên chất liệu ngũ cung Mood of the Fifth, lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Waldorf-Steiner.

Bài hát "Đôi bàn tay" trong album Vol.2 Nâng niu

Các ca khúc hướng tới những giá trị giản dị nhưng sâu sắc như tình yêu thương, lòng biết ơn đối với gia đình, thiên nhiên và cuộc sống. Theo hai tác giả, âm nhạc ngũ cung tạo cảm giác hài hòa, cân bằng, giúp trẻ nhỏ và cả người lớn cảm nhận sự an yên, trong trẻo.

Ca sĩ Hà Ny cho biết việc lựa chọn chất liệu ngũ cung cũng là cách tiếp nối tinh thần âm nhạc truyền thống, đồng thời mang đến cho trẻ em hôm nay những giai điệu gần gũi như những câu hát dân ca.

Cuốn sách "Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên".

Cùng với album, Hà Ny và Trúc Vy giới thiệu cuốn sách Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên. Cuốn sách tập hợp toàn bộ ca khúc trong hai album Vol.1 và Vol.2, kèm theo những câu chuyện, thông điệp của Trúc Vy dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ.

Điểm đặc biệt là toàn bộ 54 tranh minh họa màu nước và phần chữ viết tay trong sách đều do Hà Ny thực hiện trong suốt 7 tháng, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026. Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều khóa học vẽ và luyện thư pháp để hoàn thiện tác phẩm như một món quà đầy yêu thương gửi tới các gia đình.

Dịp này, Hà Ny cũng công bố thành lập Thanh La Choir - hợp xướng cộng đồng dành cho người lớn tuổi, người khuyết tật và tất cả những ai yêu âm nhạc. Dự án mang thông điệp Hát để xích lại gần nhau, hướng đến việc tạo ra không gian để mọi người cùng cất tiếng hát, kết nối và chữa lành bằng âm nhạc.

Trúc Vy sinh năm 1991, tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện là giảng viên piano và nhà sáng tác.

Hà Ny sinh năm 1987, từng vào Top 7 nữ của cuộc thi Vietnam Idol 2008, tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM và cử nhân chỉ huy hợp xướng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau thành công ấn tượng của Bắc Bling, những dự án gần đây của Tuấn Cry (Nguyễn Sỹ Tuấn) đang dần mở rộng cách tiếp cận âm nhạc. Thay vì chọn những câu chuyện hào nhoáng hay màu sắc thị trường quá rõ, các sản phẩm của nam nhạc sĩ thường xoay quanh những con người bình thường, những điều dễ bắt gặp trên mạng xã hội hay trong cuộc sống hàng ngày.

Tuấn Cry và bà Tuyết tại sự kiện ra mắt MV.

Ở MV mới Bà Tuyết hơi non, nhân vật trung tâm không phải ca sĩ hay ngôi sao giải trí mà là bà Tuyết (U60) - một người nông dân được cộng đồng mạng yêu mến nhờ những video mộc mạc, chân thật. Những câu nói quen thuộc, từng gây chú ý trên mạng xã hội được Tuấn Cry đưa vào ca khúc như chất liệu gần gũi của cuộc sống.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Tuấn Cry cho biết luôn đồng cảm với những con người bình dị bởi chính mình từng trải qua nhiều năm mưu sinh vất vả trước khi được biết đến. Theo nam nhạc sĩ, cụm từ "hơi non" trong bài hát không chỉ mang ý nghĩa hài hước mà còn gợi sự khiêm tốn, tinh thần sẵn sàng học hỏi và thử sức ở mọi lứa tuổi.