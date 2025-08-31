Mới đây tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt sách Viết tiếp câu chuyện hòa bình và trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ký tặng sách độc giả.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Bá Cường - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm chúc mừng sự ra đời của ấn phẩm, đồng thời nhấn mạnh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình là lời tri ân lịch sử và cũng là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: hãy biết ơn, hãy sống trọn vẹn và tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình của chính mình và của dân tộc.

Ấn phẩm được giới thiệu là một dấu mốc sáng tạo mới của tác giả Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc, Gia đình nhỏ, hạnh phúc to... Viết tiếp câu chuyện hòa bình được thiết kế theo hình thức đa phương tiện, kết hợp giữa văn bản, tranh minh hoạ và âm nhạc. Mỗi chương sách đều có mã QR, cho phép độc giả vừa đọc, vừa nghe ca khúc gắn liền và xem video chia sẻ từ chính tác giả.

PGS.TS Nguyễn Bá Cường - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Thông qua nhân vật Hòa Bình, độc giả có thể tìm thấy hình ảnh của bản thân trong tình bạn, tình thầy trò, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình cũng như tình yêu quê hương đất nước. Hành trình trong sách được ví như khúc nhạc của ký ức và khát vọng, tái hiện những chặng đường trưởng thành từ tuổi thơ, mái trường, tình yêu đầu đời đến sự chín muồi của mỗi con người.

Tại lễ ra mắt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu, ký tặng sách cho độc giả. Người tham dự còn được mua sách với ưu đãi 20% và nhận postcard bản chép tay ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách mang ý nghĩa như lời tri ân đến các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, đồng thời gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ về lối sống biết ơn, trách nhiệm và tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình cho tương lai.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện là Đại sứ Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn. Anh được công chúng yêu mến nhờ các sáng tác có giai điệu gần gũi, ca từ giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Đặc biệt, ca khúc Viết tiếp câu chuyện Hòa bình nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.

Gần đây, nhân dịp đại lễ 80 năm, Nguyễn Văn Chung tiếp tục gây tiếng vang với hai sáng tác mới: Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (qua giọng hát Tùng Dương) và Nỗi đau giữa hòa bình (Hòa Minzy thể hiện trong phim Mưa đỏ). Cả hai đều được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số và nhiều chương trình nghệ thuật lớn.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"